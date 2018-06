Natalie Imbruglia: Jsem hrdá na svou čtyřicítku. Na dítě mám ještě čas

16:33 , aktualizováno 16:33

Zpěvačka Natalie Imbruglia je ve čtyřiceti letech svobodná a bezdětná. Otázky na dítě dostává už deset let a stále tvrdí, že by ho jednou chtěla. Ale pořád má za to, že je času dost.