Natalie Imbruglia: Nejsem proti plastikám, ale umět stárnout je krásné

"Myslím, že lidé by měli mít možnost udělat, co chtějí, aby se cítili dobře. Ale každopádně je krásné, když můžete elegantně zestárnout," řekla Imbruglia pro australskou televizi Channel Nine.

Zpěvačka, kterou v roce 1997 proslavil hit Torn, za svůj mladistvý vzhled vděčí hlavně genetice.

"Myslím, že můžu poděkovat své matce a otci za skvělé geny. Rozhodně se ráda opaluji, ale pečuji o kůži a dělám všechny ty správné věci, piji hodně vody," řekla brunetka, která se ve formě udržuje také díky turistice, józe, pilates a bootcampu.

Imbruglia se v 90. letech proslavila rolí v telenovele Neighbours (Sousedé), v níž účinkovala také další australská zpěvačka Kylie Minogue. Po dvou letech seriál opustila, aby se věnovala zpívání. Pět let byla také tváří kosmetické firmy L’Oréal. Po boku Rowana Atkinsona a si zahrála ve filmu Johnny English.

Brunetka byla jednou vdaná. V roce 2003 si vzala hudebníka Daniela Johnse. O pět let později se ale rozvedli. Imbruglia žila převážně ve Velké Británii, zatímco její manžel v Austrálii.