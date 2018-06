Věřím, že se na mě tatínek kouká z nebe, říká Natálie Grossová

Od smrti tatínka teď brzy uplyne rok...

Tatínka mám pořád u sebe. Nosím totiž u sebe přívěsek, křížek, který mi dal. Je to těžké a asi se smutku v srdci už nikdy nezbavím. Na druhou stranu věřím, že je tatínek pořád s námi. Kouká na nás z nebe, myslí na nás a fandí nám. Já na něj myslím pořád a každý den s maminkou a sestrou zapalujeme svíčky. Proto jsem na jednu stranu ráda, že mám hodně práce, člověk se tím i trošku odreaguje.

Pomáháš doma mamince? Máte třeba se sestrou domácí práce nějak rozdělené?

Samozřejmě, mamince se musí pomáhat, to je jasný. Se sestrou si to rozhodíme různě. Jednou doma vysávám já, jednou ona utírá prach a obráceně. Se sestrou máte moc krásný vztah. Já ji miluju a ona mě. Dokonce si obě pomáháme v učení do školy a v učení do divadla. Na hádky nezbývá čas ani energie. Co umřel táta, tak se snažíme víc být všechny pospolu a hlavně zadobře.

Šárka Grossová a její dcery Denisa a Natálie (9. dubna 2014)

Věnuješ se hlavně muzikálům. Kolik jich už bylo?

Hodně. Můj první muzikál byli Bídníci, pak byl muzikál Zoro, Kdyby tisíc klarinetů, opera Betlém, v Národním divadle Liška Bystrouška, Mary Poppins, Let snů LILI, Mýdlový princ, Adam a Eva, Angelika, Přízrak Londýna a to je asi všechno. Takže jedenáct. Teď se chystám v Karlínském divadle na Bonnie a Clyde.

Jde o příběh slavné gangsterské dvojice. Znala jsi ho předtím?

Vůbec, pak jsem se podívala na pár videí a musela jsem uznat, že je to hrozně krásný příběh. Navíc já budu hrát Bonnie jako malou holku. Myslím si, že to bude super příležitost a další velká zkušenost. I maminka byla hrozně nadšená, že jsem dostala tuto nabídku. Ona film zná a už se moc těší, až na mě se sestrou budou koukat z publika.

Máš nějakou vysněnou roli? Třeba princeznu?

Zatím moc nevím. Plním si sny každou rolí. Pokud bych měla teď říct, jaká se mi líbí a zatím jsem ji nehrála, tak ve Fantomu opery role Kristin.

Hraješ v seriálu, ale co třeba nějaká filmová role?

Jé, víte o něčem? To je asi moje meta, hrát ve filmu bych chtěla hodně moc. Možná se někomu zalíbím právě v Přístavu a nabídne mi něco do filmu. Skvěle se hodím na takové ty mrchy. Ale pokud se někomu budu líbit jako víla ze zahrad, beru i to (smích).

Máš hodně práce. Nezanedbáváš trošku kvůli muzikálům školu?

Ono to tak možná vypadá, ale já do školy skutečně chodím. Teď dokonce víc, protože výhoda mé práce je v tom, že divadlo či muzikál se hraje především večer. Horší je natáčení seriálu Přístav, který se natáčí přes den. Ale pro mě to je tak maximálně dvakrát týdně. Pokud nejdu do školy, musím učivo dohánět doma a dělám dorovnávací testy. Je to spíš pro mě náročnější, než že bych se ulejvala.

Vynikáš v nějakých předmětech a jsou některé, co ti moc nejdou?

Asi začnu tím, co mi moc nejde a vlastně mě to ani nebaví. Je to matika, fyzika a chemie. Tyhle tři předměty se musím hodně učit, abych je zvládla. Na druhou stranu mám hodně ráda dějepis a zeměpis. Ty mě baví. Předměty, kde se to dá naučit jako text nebo okecat, tak ty mě baví. Taky mě baví taková ta klasika, jako je tělocvik.

Používáš při testech i taháky?

Ježíš, nerada bych se nějak prozradila. Ale ne, já taháky moc nemívám. Jen občas, když to opravdu moc neumím. Ale ne moc, jen tak zdravě, asi jako každý.

Vycházejí ti ve škole vstříc?

Mám skvělé učitele, moc tolerantní. Prozatím mi vycházejí vstříc a někteří mi i hodně fandí.