Chtěla bych být pořádná mrcha, zasnila se Natálie Grossová

„Strašně moc bych si přála, abych také někdy mohla hrát nějakou zápornou roli! Pořádnou mrchu, zákeřňačku. V tom se člověk totiž pořádně vyřádí, hodné holky jsou nuda. Ani bych se nebála něčeho akčního. Tak třeba mi to jednou vyjde,“ řekla Natálie Grossová.

Ne úplně kladnou roli si vyzkoušela v komedii Pepa, kde hrála pubertální dceru Michala Suchánka vyznávající styl emo.„Postava Zdeničky je strašně drzá a všechno ji obtěžuje. Drží s mámou a k tátovi se vůbec nechová hezky. Neumím si představit, že bych se tak chovala i ve skutečnosti. To by mě moje mamka asi přetrhla,“ prohlásila v dubnu herečka.

Natálie nyní dorazila s maminkou na předpremiéru filmu Solo: Star Wars Story, který jde do českých kin 25. května. „Popravdě je to moje Star Wars premiéra. Tolik lidí okolo mě jsou do toho blázni a když se koukám tady kolem sebe na všechny ty fanoušky v kostýmech, tak jsem si řekla, že to také zkusím. A udělala jsem dobře! Film se mi hrozně moc líbil,“ řekla.

Její maminka Šárka Grossová si však nové příběhy mladého vesmírného pilota Hana Sola moc neužila. „Já jsem přišla Natálku jen doprovodit, odložím ji s kamarádkou do kina a mám jiný program, pak si je tu jen vyzvednu. Na sci-fi mě moc neužije. Ale je pravda, že kdybych neměla jiný program, Star Wars si dám ráda,“ přiznala vdova po bývalém premiérovi.