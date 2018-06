Topmodelka Vodianová je čtyřnásobnou matkou, narodil se jí kluk

Se šťastnou novinou se novopečená maminka pochlubila na sociálních sítích, kde zveřejnila fotku novorozeného syna, kterému dali jméno Maxim. Chlapeček vážil 4 200 gramů a měřil 55 centimetrů.

"Děťátko i já jsme k radosti hrdého tatínka v pořádku. Děkuji vám za všechna přání všeho dobrého, ráda bych je nyní předala všem ženám, které jsou v očekávání. Užijte si každou minutu," napsala Vodianová na Facebooku.

Vodianová se s Francouzem Arnaultem, který je výkonným ředitelem luxusní značky Berluti, dala dohromady v roce 2011. Předtím byla devět let vdaná za Justina Portmana, s nímž má tři děti - Lucase, Nevau a Viktora.

Vodianová patří mezi nejlépe vydělávající modelky světa. Pochází z chudé rodiny. Když jí bylo 11 let, pomáhala matce prodávat na trhu ovoce. Objevila ji modelingová agentura, ale k opravdové kariéře se musela naučit anglicky. Zvládla to za tři měsíce. V 17 letech se odstěhovala do Paříže a stala se senzací v módním byznysu. Ve Francii poznala také manžela, s nímž se ovšem v roce 2011 po devíti letech rozvedla.