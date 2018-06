Modelka Natalia Vodianová si přála velkou rodinu. Čeká už čtvrté dítě

"Ahoj všichni, mám pro vás velkou novinku. Třem krásným dětem Natalie jsme vždycky chtěli dát bratříčka, nebo sestřičku a teď se to povedlo! Příští rok budeme mít dítě. Čtvrté pro ni, ale první pro mě. Jsem trochu vystresovaný. Maminka byla první tři měsíce unavená, ale teď je v pořádku," napsal francouzský podnikatel na svém Facebooku.

Doufá, že miminko bude krásné a dobré po mamince, ale bude mít jeho smysl pro humor. "Prosím, ne naopak," dodal Arnault.

Vodianová jeho status sdílela na své stránce a omluvila se všem přátelům a kolegům, že poslední dobou rušila schůzky. Zároveň všem poděkovala za pochopení a trpělivost.

Natalia Vodianová a o pět let starší Antoine Arnault spolu začali chodit v roce 2011. Ruská modelka má z předchozího manželství s britským lordem Justinem Portmanem jedenáctiletého Lucase, sedmiletou Nevu a šestiletého Viktora.

Příběh Vodianové připomíná pohádku. Pochází z chudé rodiny. Když jí bylo 11 let, pomáhala matce prodávat na trhu ovoce. Ale v 15 letech už měla vlastní stánek. Objevila ji modelingová agentura, ale k opravdové kariéře se musela naučit anglicky. Zvládla to za tři měsíce. V 17 letech se odstěhovala do Paříže a stala se senzací v módním byznysu. Ve Francii poznala také britského manžela, s nímž se ovšem v roce 2011 po devítiletém manželství rozvedla. Vodianová stále patří mezi nejvíce vydělávající modelky světa.