Portmanová: Filmy o ženách nakopávajících zadky nejsou feministické

"V Hollywoodu, když děláte "feministický" příběh, znamená to film o ženě nakopávající zadky a vítězící v soubojích. Ale to není feministické. To je machistické. Feministický může být film o slabé, zranitelné ženě, pokud ukáže skutečnou osobnost," myslí si Portmanová.

Natalie Portmanová si sama zahrála neohrožené bojovnice. Raději má ale filmy o skutečných zranitelných ženách.

Sama hrála řadu silných žen a stále se angažuje v boji za rovnoprávnost. Ale nechce, aby ženy byly jako muži a naopak.

"Chci, aby byla možná jakákoli verze muže a ženy. Aby ženy i muži měli možnost být rodiče na plný úvazek nebo pracovat na plný úvazek nebo kombinovat obojí. Aby směli dělat sexuálně, co se jim líbí, aniž by jim za to nadávali. Chci, aby měli možnost být slabí i silní, šťastní i smutní, prostě lidští," řekla herečka, která podpořila petici za sňatky homosexuálů v roce 2011.

Natalie Portmanová a Benjamin Millepied (19. září 2013)

Sama je rok šťastně vdaná za choreografa Benjamina Millepieda, kvůli němuž se přestěhovala do Paříže. Mají spolu dvouletého syna Alepha. "Zbožňuji mateřství, ale je to daleko intenzivnější práce než herectví. Jít do práce je teď pro mě jako vzít si volno," říká herečka.