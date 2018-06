Portmanová: Líbání s Hemsworthem za mě natočila jeho žena

Scéna s polibkem ve filmu Thor: Temný svět se musela po konci celého natáčení přetočit. Tak rozhodl režisér. Herečka Natalie Portmanová už měla ale jiné pracovní povinnosti a nebyla k dispozici. Musela proto zaskočit náhradnice.

Tvůrci ovšem nemuseli chodit daleko. Manželka představitele Thora je také herečka, tak se toho chopila. A nikdo nic nepoznal.

Záběr z filmu Thor II: Temný svět Chris Hemsworth s manželkou Elsou Patakyovou

"Pracovala jsem v Hong Kongu a nemohla jsem se uvolnit. Takže dali jeho manželce paruku a můj kostým," prozradila Portmanová pro New York Daily News.

"A proto je to tak vášnivé," dodala Portmanová s tím, že to podle ní bylo to nejlepší řešení a filmu to jen pomohlo.

V té době také Hemsworth s manželkou počali své druhé dítě. Minulý měsíc oznámila Elsa Patakyová těhotenství. Společně už mají roční holčičku jménem India.

Chris Hemsworth s manželkou a dcerou

"Otcovství celý můj život postavilo do zcela nové perspektivy," říká třicetiletý australský rodák. S o sedm let starší španělskou kráskou Elsou je Hemsworth od roku 2010.