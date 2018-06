Natali Ruden: Nejen prsa jsou krásná

FOTOGRAFIE Z RAUTU

PO PŘEHLÍDCE

"Na ženě přece nejsou krásná jen prsa," potvdila iDNES záměr třiatřicetiletá návrhářka původem z Ukrajiny. Na modelech to dokázala rafinovanými prostřihy na bocích, i na hyždích.

Diváci si mohli užít dolní tvary předních českých modelek. "Zadní žlábek" Andrei Verešové v červenočerné róbě naznačoval, stejně jako bok loňské miss Lucie Váchové, že s kalhotkami se v tomto případě nepočítá. Výrobce prádla by na takové módě zkrachoval.

Ovšem to nejintimnější na horních partiích ne vždy zůstalo důsledně skryto. Na vlastní kůži to pocítily Kateřina Průšová nebo Martina Poulíčková. Při předvádění se jim nešikovně posunul horní díl modelů. Kateřina Smržová to pro MF DNES komentovala slovy: "Na tyhle modely jsou potřeba prsa a tady je většina holek nemá."

Nové rty a tetování

Na sexy dlouhých nohách se po molu procházela za nahotu skandalizovaná Diana Kobzanová, tetování na pravém rameni představila loňská vicemiss Klára Medková. "Je to čínský symbol cnosti," vysvětlila. Kobzanová zase potvrdila, že si nechala zvětšit horní ret. "Další změny nechystám, snad až v padesáti. Nechci ani tetování, protože mi to na modelkách připadá příliš vulgární," řekla iDNES.

Loňská miss Lucie Váchová ten večer práci neodmítla, i přesto že druhý den psala maturitní písemku. Mezi kostýmky a roztančenými šaty vynikala i série bílých šatů z kůže ozvláštněné barevnými aplikacemi z jiných materiálů. "Kůži mám moc ráda, používám ji v každé kolekci a sama ji nosím. Ostatní materiály - hedvábí a satén - jsem dovezla z Paříže. Chci, aby se kvalitní věci dostaly i sem," uvedla návrhářka, která žije a pracuje v Česku od počátku 90. let.

Na pekelné show, kam jako host stylově zavítala i kotelnice Michaela Jílková, předváděla mimo jiné Zuzana Rosáková, dcera populárního baviče a miss Kateřiny Stočesová, Průšová a Smržová - i se svou typickou pihou na pravé tváři. "Kdekdo mi radí, abych si jí nechala odstranit. Mám prý hezčí oči než pihu, která ale na sebe strhává pozornost," smála se Smržová a dušovala se, že na sebe od plastických chirurgů v žádném směru sáhnout nenechá. "Zůstanu u své pihy," poznamenala.

Verešová si vyhlídla kožené šaty

Mezi dlouhonohými modelkami na sebe upozornila Slovenka Andrea Verešová, která podle Natali Ruden přesně splňuje představy o tváři její značky. "Je osobitá, spontánní, krásná a oblíbila si mé modely i v civilu." Drobná čtyřiadvacetiletá studentka předposledního ročníku práv uvedla každý model osobitým způsobem, ať už jako kabaretiérka nebo ho odtančila za doprovodu brazilských bubnů. "Nejenže ráda nosím její šaty, ale mám ji ráda jako osobu, je skvělá kamarádka," rozplývala se nad návrhářkou Andrea, která si z kolekce vyhlídla oranžové kožené šaty.

Netradiční místo přehlídky je jedním z charakteristických rysů značky NR. Loňskou kolekci uvedla Ruden ve staré čistírně odpadních vod v Praze - Bubenči. "Letos jsem dlouho hledala originální místo. "Chtěla jsem uspořádat přehlídku v odbavovací hale na letišti v Ruzyni, ale nakonec to neprošlo kvůli bezpečnostní situaci," posteskla si návrhářka, která se kdysi učila základům krejčoviny u známého ruského návrháře Slavy Zajceva.