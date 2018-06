Naštvaná Hadašová uvažuje kvůli pomluvám o žalobě

Všechno začalo jejím výrokem na finále Miss, od té doby je považovaná za "blbou blondýnu". Teď o sobě čte, že nezvládá školu.

"Každý občas řekne blbost a se mnou se to táhne. Když jsem se ale dozvěděla, že mám už několikátý termín zkoušky a že budu platit nehorázné peníze za další semestry, už jsem se vážně naštvala," říká Hadašová.



Lucie Hadašová byla v zákulisí hodně smutná.

Informace vznikly z důvodu přeložení zkoušky z května na podzimní termín. "Věděla jsem, že budu mít v červnu hodně práce, tak jsem si zkoušku regulérně přesunula. Pak se dozvím, že jsem zařazená mezi podmínečné studenty, kteří zkoušku dělají napotřetí. Není to pravda. Ale i kdyby, co je komu do toho! Nikdo za mě tu školu neplatí a mě už ty řeči fakt mrzí. Za chvíli o mně budou psát, že jsem přeoperovaný chlap," řekla Česká Miss.

Na bulvár si postěžovala na volbě Supermiss v pražském hotelu Hilton. Spolu se svými kolegyněmi tu dělala patronku dvanácti finalistkám a předváděla společenské šaty módního salonu Moravec.



Lucie Váchová předváděla společenské šaty módního salonu Moravec.

Vítězkou soutěže, kterou pořádá Motorsport Vavřinec, se nakonec stala Dagmar Šírová a odvezla si hlavní cenu - červené Audi A3.

Hadašová by ovšem do žádné soutěže krásy napříště nešla a nepustila by tam ani svoji mladší sestru. Důvodem jsou pomluvy, kterým od svého vítězství musí čelit.



Supermiss se stala Dagmar Šírová.

"Chce to silné povahy a žaludky a ty možná proto, že jsme z malého města, nemáme. Vážně mě to všechno mrzí. Když se třeba zrovna před zkouškou dočtu, že jsem totální debil, na sebevědomí mi to nepřidá. Právě škola se ale ozvala, diví se, že se pomluvám nebráním. I proto to chci řešit. Určitou míru snesu, ale co je moc, to je moc. Jestli se to neobrátí v dobré, bránit se opravdu budu," uzavírá Hadašová.