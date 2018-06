Nástupkyně Pergnerové? V tomhle jedu za sebe, říká Zora Kepková

Vzpomenete si, jak jste se cítila, když vám volali z Novy, že jste to právě vy, kdo bude moderovat novou éru SuperStar?

Na to se nedá zapomenout… Když jsem tu nabídku dostala, byla jsem hodně překvapená. Ale jsem zvyklá všechno brát s rezervou, abych potom nebyla zklamaná. Říkala jsem si tehdy, že je to super. Když by to náhodou nevyšlo teď, vyjde to jindy. Když mi pak volali dodatečně, že to budu dělat já, doma jsme hned bouchli šampaňské. Byl to prostě pocit, na který nikdy nezapomenu.

Váš partner Míra Hejda je také moderátor. Necítila jste někdy špetku žárlivosti právě na tuhle nabídku?

Nic takového jsem necítila. Míra byl ten, kdo ten šampus bouchnul. Který seděl doma a říkal, že to musím být já. On si jedním podobným projektem prošel (VyVolení - pozn.red.), takže ví, co ta práce obnáší. Nic negativního z jeho strany necítím a vím, že by nic takového z jeho strany ani nepřišlo.



Vy jste se loni zasnoubili. Trochu nečekaně v živém vysílání Snídaně s Novou, kde vás Míra překvapil. Už jste si stanovili den svatby?

Termín svatby už máme, ale vzhledem k tomu, že chceme mít obřad v kruhu rodinném, tak neříkám, kdy to přesně bude. Bude to v létě, protože chceme mít svatbu venku, tudíž je ještě klíčové, aby bylo i krásné letní počasí.



A šaty budou bílé?

Určitě, jinou barvu si ani neumím na svatbě představit.



Nabízí se, že SuperStar bude to hlavní, co vás profesně činí šťastnou. Co ale vy osobně považujete za svůj profesní úspěch?

Kromě SuperStar je to určitě Evropa 2, protože jsem toužila po tom, abych se na Evropu 2 jednou dostala. Stejně jako SuperStar to pro mě byl kdysi nesplnitelný sen. Musím říct, že jsem ráda, že se mi to splnilo takhle brzy. Je mi přeci jen 22 let. Asi si teď chvíli žádné cíle dávat nebudu a budu si užívat to, že můžu být v rádiu i u SuperStar.

Byla byste ráda, kdyby se vám říkalo "Leoš Mareš v sukni"?

To nevím. To se uvidí po SuperStar, jestli mi zavolají znovu. (smích)

Nebo mladší kopie Terezy Pergnerové…

Čágo bélo úplně nejsem, to už je mi bližší Leoš. Tedy tím stylem moderování. Oba znám osobně a oba mám ráda. Když moderuju, jsem u toho za sebe.



S ním se potkáváte v rádiu. Jak tehdy reagoval, když se dozvěděl, že štafetu v SuperStar přebíráte vy?

Tehdy mi gratuloval, měl radost z toho, že to dělá kolegyně z Evropy 2. On nám to s Romanem opravdu přeje. Myslím, že sám říkal, že pro něj už éra SuperStar skončila a chce se ubírat jiným směrem.



Přímé přenosy moderujete se slovenským kolegou Romanem Juraškem. Nebojujete někdy se slovenštinou?

Musím přiznat, že jsem si chvíli psala vlastní slovenský slovník do mobilu. Jsem prostě ta mladší generace, která rozumí, ale je tam pár výrazů, které se hodně liší. Třeba "ruky vo vreckách". Netušila jsem, že to jsou kapsy. Všichni se mi smáli, ale vím, že mi to přišlo vhod.