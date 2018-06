Nástupkyně Borhyové Ochotská letí slavit do Madridu

"Je to velká radost," říká k nové práci Ochotská, která usedne za zprávařský pult poprvé 18. prosince po boku Reye Korantenga. - čtěte Borhyová odchází na mateřskou, nahradí ji Ochotská z Pojišťovny

Než se však Ochotská dozvěděla konečný verdikt, musela projít velkým školením.

"Je to asi měsíc, co jsem tu nabídku dostala. Poté, co jsem ji přijala, začalo intenzivni cvičení a trénování, kdy jsem od rána do večera jenom četla a trénovala mluvení," vysvětlila moderátorka s tím, že se vysílání "do zdi" nijak nelišilo od toho živého.

Rodiče fandí, mají ale podmínku

Velkou oporou jsou pro Michaelu její rodiče i partner, fotbalista Tomáš Ujfaluši, kteří ji celou dobu podporovali.



Tomáš Ujfaluši

"Věděli všechno od začátku, hodně mi pomáhali a dodávali energii. Tomáš nakonec měl velkou radost, že to vyšlo. Naši samozřejmě taky. Já mám moderní rodiče a jsou mi spíš takovými kamarády, což je důležité. Ale respekt tam je. Měli jediné přání, abych studovala, což chci i já, takže v tomhle směru jsem hodná dcera," uzavírá Ochotská.