Naštěstí se to nehorší, říká Jiřina Jirásková o svém zdraví

"Nejhorší je to, co s vámi můžou udělat operace, když nemáte v pořádku kosti, jako kupříkladu já páteř. Jinak mě nic z toho, čím mi ubližovali, nebolí. Tímhle se mi snažili neublížit a to mě bolí, to je nepříjemné," svěřila se iDNES.cz Jiřina Jirásková, která v posledních dvou letech prodělala už pět operací.

Naposledy byla hospitalizována 19. září loňského roku s akutní příhodou břišní, která si vyžádala okamžitou operaci. Po ní byla Jiřina Jirásková ve vážném stavu a dýchala pouze za pomoci přístroje. Z nemocnice byla propuštěna až po pěti týdnech.

Na jeviště se vrátila už v prosinci ve hře Israela Horovitze Příliš drahá Mathilda. "Divadlo tvoří osmdesát procent mé existence. Zvláště teď, kdy mi odešli všichni blízcí, pro mě ta prkna jeviště znamenají život," řekla ke svému návratu do divadla.

Kromě divadla herečku Jiřinu Jiráskovou těší její zahrada na chalupě v Malenicích, kde vše vysázela vlastníma rukama. Jako milovnice květin byla pozvána do Botanické zahrady v Praze Troji, aby tu zasadila orchidej v rámci projektu Kořeny osobností a zahájila tak výstavu orchidejí ve skleníku Fata Morgana (viz článek o této výstavě).