Nastěnka slaví 70. narozeniny. Polibek od Ivánka byl její první

Křehká dívenka s velkýma očima a něžným hláskem se stala idolem mnoha ruských mužů. Ti snili o podobném polibku, jaký od ní dostal filmový Ivánek, a vyznávali jí lásku v tisících dopisů. Polibek s představitelem Ivánka Eduardem Izotovem byl přitom prvním v jejím životě a jak později přiznala, tak i nezapomenutelným intimním zážitkem.



„Ano, byla to taková dětská zamilovanost. On byl krásný, kulisy natáčení filmu opravdu připomínaly pohádku a Ivánek se mi moc líbil. Nikdy jsem mu to ale neřekla,“ prozradila v jednom z rozhovorů.



Kromě Mrazíka se však Sedychová, která v době natáčení studovala baletní školu a věnovala se krasobruslení, u filmu výrazněji neprosadila.

Její otec byl plukovníkem letectva, matka filoložkou. Absolvovala baletní školu při Velkém divadle. Život zasvětila převážně baletu a teprve později se začala opět věnovat herectví, především v divadle. Objevila se ještě v několika filmech, naposledy v roce 2010.

Její herecká kolegyně Inna Čurikovová, která hrála Marfušu, letos v říjnu oslaví 75. narozeniny. V Rusku stále patří k uznávaným divadelním a filmovým herečkám.

Představitel Ivánka Eduard Izotov zemřel v roce 2003 ve věku 66 let. Měl pohnutý osud. S druhou ženou chtěli vyměnit medaile z manželčina dědictví a valuty (asi tisíc dolarů) za rubly, aby měli peníze na postavení chaty. Herce ovšem zatkli a odsoudili ke třem letům vězení. Navíc manželům zabavili majetek, auto a peníze. Po propuštění Izotov prodělal několik mrtvic, skončil na vozíku a ke konci života u něj propukla duševní choroba. Kvůli výbuchům zlosti musel být hospitalizován v psychiatrické léčebně.

Mrazíka si oblíbili i čeští diváci. Podívejte se na trailer: