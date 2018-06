Nastává čas francouzského svádění

Většinou ráno před úprkem z domu popadneme flakon a rychle se něčím nastříkáme… Jistě, tu a tam si dopřejeme lázeň s vonnými krystaly a natíráme se parfémovaným tělovým mlékem. Je však čas pro změnu.

Jak lákat

Říká se, že když použijete parfém ve správné míře, jeho vůni byste měla zachytit jen vy sama a ten, kdo se k vám přiblíží natolik, aby vás mohl políbit.



Chcete-li využít schopností vůní vzbudit milostnou touhu, navoňte si horní ret, lokty z vnitřní strany nebo hřbety rukou.



Jiní radí namasírovat si parfémem spánky nebo si jej nanést do vlasů. Můžete rovněž sáhnout po vlasových mlhách – čili speciálních sprejích, které dopňují tělové řady mnohých parfémů.

Tuhý parfémovaný balzám si můžete natřít do podpaží či na vnitřní stranu stehen a celé tělo si zase můžete poprášit vůní ve formě parfémovaného pudru. Zvlášť se doporučuje oblast mezi prsty u nohou, kotníky nebo spodní část zad.



Pudry se většinou prodávají s měkkou labutěnkou a některé pudry jsou dokonce obohacené o drobné třpytky, takže na těle zanechají stopu nejen voňavou.

Jak si vybrat správný parfém

Tady pomůže jedině zkoušení. Kdo chce nějaký parfém skutečně posoudit, musí s ním nějakou dobu žít. Doporučuje se vyzkoušet nejprve menší koncentraci, například kolínskou vodu.

Parfém působí nejlépe tam, kde je pokožka nejteplejší a nejprokrvenější. Taková místa naleznete za ušima, na pulzu a v loketním důlku. Velmi dobře drží vůni čerstvě umyté vlasy, oblečení z přírodního materiálu a kožešiny. Obzvlášť dlouho udrží pokožka vůni pod oblečením.

U parfémů různého typu dokážete posoudit a porovnat 5 až 6, zatímco podobné jen 2 až 3. Nos se rychleji unaví u těžších vůní, proto je třeba při výběru nových vůní vždy začít s těmi lehčími.

Ale pozor na používání více parfémů současně. Každý parfém je sám o sobě harmonickým celkem. Současným používáním různých parfémů se narušuje charakter jednotlivých vůní..

Jakou vůni kdy použít

Čím je příležitost a prostředí oficiálnější, tím lehčí a nenápadnější by měl parfém být. Pro denní použití se doporučují vůně ve formě Eau de Toilette nebo Eau de Cologne.



V teplých ročních obdobích je lepší používat přírodní, svěží vůně květinového charakteru, v zimě si můžete dovolit těžší. Především ale platí, že vůně je podřízena vlastnímu vkusu a momentální náladě.

Vůně vymysleli Francouzi



Příjemná vůně přitažlivého člověka působí eroticky, nezávisle na tom, jaký parfém používá. Těžké a teplé parfémy vyvolávají pocity blízkosti, intimity a probouzejí touhu.

Kolébkou voňavkářství je Francie. Dějiny parfemářství se začaly psát na konci devatenáctého století v Grasse, městečku v kraji Provence, odkud pochází nejčastěji používaná růžová esence a vůbec nejlepší jasmín.

Parfémy Made in France byly odedávna synonymem luxusu a zárukou kvality. Až do padesátých let dvacátého století se jiné parfémy ani nebraly vážně. Zezačátku se vyráběly jednoduché květinové vůně v podobě olejových esencí (růže, karafiát, lilie, konvalinka, fialka, gardénie, šeřík).

Pak přišla Coco Chanel s prohlášením, že „žena nechce vonět jako záhon růží..." a esence se začaly míchat. Revoluci ve voňavkářském umění umožnily rovněž objevy syntetické chemie. Vůně od Guerlaina byly charakteristické díky kumarinu (vůně sena), vanilinu (základ vůně vanilky) a syntetickým olejům.

Nové možnosti otevřely voňavkářům aldehydy, nepostradatelné složky parfému Chanel No 5. Zatímco si tyto bohaté kompozice získávaly srdce Francouzek, Američanky – většinou protestantské a poměrně puritánské – byly rezervovanější. Parfémy se v zámoří používaly málo a na výrazné navonění se pohlíželo stále skrz prsty. Ostré drápky vystrčili američtí voňavkáři až v době ekonomického rozkvětu po druhé světové válce.

Estée Lauder v padesátých letech zbavila Američanky ostychu, nabídla jim koupelový olej se silnými orientálními notami Youth Dew.Francouzští výrobci měli v té době stále navrch a nabízeli celé řady jemných vůní.



Většinou byly sladké, svěží a lehké jako Miss Dior na oslavu konce válečného nedostatku. Jemnost ženy uspokojovala až do okamžiku, kdy se v roce 1973 objevilo květovoorientální Opium. Jeho silná a podmanivá vůně vyvolala bouři.

Nástup těžkých vůní

S osmdesátými léty nastala móda velmi silných vůní. Ve středu zájmu Američanek byl koncentrovaný aldehydický Giorgio a Francouzky holdovaly Poisonu od Christiana Diora. V zámoří ženy oceňovaly jednodušší skladby. Francouzky byly citlivější k rafinovaným kompozicím, které se postupně rozvíjely do různých podob. Chtěly také, aby parfém nechával voňavý závan. Vzduch těžkl, a proto výrobci začali snižovat koncentrace.

Obvykle se velká část stavebních komponentů parfému zcela odpaří, takže by neměl zanechávat skvrny. Přesto se nedoporučuje aplikovat parfém například na bílou hedvábnou halenku. Je–li totiž příliš starý, tedy viditelně tmavší a zhuštěný, může způsobit změny zbarvení látky. Ale i takové skvrny jsou odstranitelné praním.

Éra light – posedlost průzračností a nový rozkvět puritánství (zejména v souvislosti s hrozbou nemoci AIDS) poznamenaly poslední desetiletí dvacátého století, především ve Spojených státech.

Voňavkáři přidali syntetický kalon připomínající mořskou vodu, hedion kvůli svěžesti, bílé květiny na znamení čistoty a ovoce. Dát vůni nádech duchovna a posílit optimismus, taková byla nová kréda výrobců parfémů.

V devadesátých letech je ztělesnily jednoduché vůně, které se líbily všem: CK One a CK Be od Calvina Kleina či Pleasures od Estée Lauder ve Spojených státech a L' Eau d Issey od Issey Miyake ve Francii.



V zámoří získaly parfémy francouzský nádech. Příčinou byly celosvětové trendy, globalizace trhu a sjednocení norem týkajících se parfemářských surovin.

Dnes je osmdesát procent tvůrců francouzského původu či jsou alespoň ve Francii vyškoleni. Ve Spojených státech stojí francouzské parfémy ve stínu amerických. Většina tedy dává přednost domácím výrobkům.

Jak voní Češky

V Čechách, kde nemá parfemářství tradici, se až do devadesátých let kupovalo to, co bylo k dostání. Díky zastoupení značky Christian Dior byla převaha na straně francouzských výrobců, ale ani americký Charlie si u nás nevedl špatně.

Nyní jsou oblíbené především francouzské značky. Bestsellery jsou parfémy od Givenchy, Diora, Lancôme či Niny Ricci. Populární jsou u nás i nefrancouzské vůně Dolce & Gabbana a Gucci, hodně příznivců má Hugo Boss, Estée Lauder, Ralph Lauren a Calvin Klein i Escada.

Vypadá to, že Češky zatím nemají v úmyslu opustit svěží květinovocitrusové a lehčí sladké vůně. Budou mít orientální a těžší parfémy šanci i u nás?