Našla Gábina Goldová dětem tatínka?

"Seznámil nás společný kamarád. Vlastně ho poslal na křest mého nového alba Až jednou... a Honza mě hned začal dobývat, až mě už skoro dobyl," směje se Gábina, která si po dřívějších neblahých zkušenostech přeci jen nechává trochu pootevřená zádní vrátka.

Nejvíc jí na Honzovi imponuje, že není z branže, takže se s ním může bavit o jiných věcech a vyčistí si hlavu od pracovních starostí. "Vypadá to prostě hodně nadějně," říká. "Nejdůležitější ale pro mě teď jsou moje děti. Příští týden je beru ještě s kamarádkou k moři. Podle toho jaký mi potvrdí last minute - buď na Kanárské ostrovy, nebo do Turecka."

S muži to Gábina neměla nikdy zrovna jednoduché - když skončil vztah, spálila raději všechny mosty. Před pár lety byl veřejně médii se vší špínou propírán její rozvod s bavičem Markem Dobrodinským, který vyústil v ostrou válku a trval tři roky.

"Teď to je mezi námi neutrální. Marek se o pětiletého Marečka nezajímá ani na něj neplatí, ale mně to tak vyhovuje. Nechci žádné tahanice, ale mít klid," vysvětluje. Paradoxní je, že se přátelí s Markovou novou manželkou Veronikou, kterou potkává na akcích, a dokonce sama občanským jménem zůstává stále Dobrodinská.

Toto jméno navíc nese i její desetiletá dcera Gábinka z prvního manželství. "Tak jsme se tehdy dohodli, i můj bývalý muž souhlasil a dcery se zřekl." Nového tatínka dětem našla Gábina po druhém rozvodu v hudebním producentovi Michalu Kracíkovi, osud jí ho ale nedopřál. Po dlouhém boji letos koncem února podlehl rakovině jater.