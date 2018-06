Násilník Brown se nesmí přiblížit k Rihanně. Celých pět let

Soud tak podle agentury Famous Browna potrestal za brutální fyzický útok na Rihannu, ke kterému došlo letos v únoru. Bývalí partneři se tak nesmějí vídat, i kdyby chtěli. Pokud by se totiž Brown ke zpěvačce přiblížil třeba jen na pódiu při společném vystoupení, lze to vnímat jako porušení podmínky a mohl by si odsedět velkou část z pětiletého trestu.

Soudkyně Patricia Schneggová trvala na tom, aby byl rozsudek o podmínce doručen zpěvákovi do 72 hodin a ihned tak nabyl platnosti. Brown si bude muset odpracovat 180 dní veřejně prospěšných prací ve státě Virginie, kde má trvalý pobyt. Populární raper tam bude sbírat odpadky a uklízet trávníky. Nevyhne se ani terapii pro pachatele domácího násilí, která potrvá dvaapadesát týdnů. A navrch ještě zaplatí 5 460 dolarů na pokutách a soudních poplatcích.

Chris Brown napadl zpěvačku 8. února, v den udílení cen Grammy, kde měla Rihanna vystoupit. Spor údajně začal tím, že si Rihanna v autě přečetla zprávu od jiné ženy. Brown se ji nejdříve snažil vyhodit z auta, poté ji několikrát uhodil a škrtil. Podle policie jí dokonce vyhrožoval zabitím. "Ten chlapec se nikdy předtím do problémů nedostal. Bere to jako poselství, aby se ukázalo, že domácí násilí nebude tolerováno. Nyní si jen přeje vrátit svůj život zpátky do starých kolejí," uvedl Brownův právník Mark Geragos.