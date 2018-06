Naši fotbalisté mají svoji hymnu

Stalo se tak ve čtvrtek v pražském klubu Solidní nejistota, jmenuje se Dej gól, text k ní složila Hana Sorrosová, hudbu napsal hudební skladatel Roman Šandor a nazpívali ji zpěváci Robi a Libor Petrů.

Hymnu si přišel poslechnout například fotbalista Vladimír Šmicer, který definitivně oznámil, že se fotbalového svátku díky zranění podkolenní šlachy bohužel nezúčastní.

Poulíčková zásadně nesází

Nechyběl ani sportovní moderátor Václav Tittelbach, který bude mistrovství komentovat přímo z Německa, fotbalový internacionál František Veselý, herec Roman Skamene, rosnička Jana Adámková, která akci spojenou s křtem CD a DVD fotbalové hymny moderovala, nebo modelka Martina Poulíčková.

„Jsem fanynka fotbalu i muziky. Musím ale přiznat, že ještě víc fandím hokeji. Na výsledky zápasů ale nesázím. Nemám na to štěstí. Kdybych vsadila, že budou první, tak by se jim to nepovedlo. Vzhledem k tomu, že jsem nevsadila, tak budou,“ prorokuje Poulíčková.

Vondráčkovou čeká Desdemona

Textařka Hana Sorrosová je velká sportovní fanynka. Baví ji hokej i fotbal. Jednoho fotbalistu má dokonce doma. Její syn David se totiž věnuje fotbalu odmala a v současné době kope za pražskou Hanspaulku. Chystá se i na první zápas našich s Američany, který se odehraje v německém Gelsenkirchenu. A jak se ženě skládá hymna pro fotbalisty? „Když vás fotbal baví a koukáte, abychom vyhráli, no a znáte celou sestavu, jde to snadno,“ říká s úsměvem textařka.

Fotbal bude sledovat ve volných chvílích i její dcera Lucie Vondráčková, která se právě vrátila z Říma a vrhne se opět na zkoušení hry Williama Shakespeara Othello, která bude uváděna v rámci Letních shakespearovských slavností na Pražském hradě. Lucie v ní hraje Desdemonu a žárlivého Othella ztvární její bývalý přítel Michal Dlouhý. „Na Hrad vede hodně schodů a já chci, aby měli diváci pocit, že zdolat je stálo za to. Jen doufám, že bude hezké počasí,“ přeje si Vondráčková.