Naše výplata? Miliony za hodinu

Milion korun. Pro dnešní školou povinné děti částka těžko představitelná. Když budu mít štěstí, uvažují ty odrostlejší, vydělám tolik za čtyři roky a stejně si moc nenašetřím. Ale co kdyby je čekala úspěšná kariéra filmového režiséra?

Dva takoví letos vedou pořadí nejlépe vydělávajících osobností světového showbyznysu. Na úplné špičce tedy není Madonna ani David Beckham, ale Steven Spielberg. Autor Čelistí, E. T. Mimozemšťana a Jurského parku vydělal za tři čtvrtiny letošního roku přibližně pět a půl miliardy korun.

Kolik to dělá za hodinu? Když budeme počítat i dobu, v níž spí, jí nebo si hraje s dětmi, dojdeme k částce 843 tisíc korun. Abyste si to představili názorněji: za tuto hodinu si vydělá tolik, že by si mohl koupit dva modely vozů Škoda Octavia.

Hned druhý je režisér Hvězdných válek George Lucas. Takže o nejlepším povolání je jasno. Jenže... "Byl by omyl myslet si, že největším zdrojem jejich příjmů je režírování. Oba vydělávají ohromné peníze jako producenti a majitelé studií," vysvětluje český režisér Jan Hřebejk.



Pohádka světové jedničky



Steven Spielberg, pětapadesátiletý rodák z amerického Cincinnati, trávil jako uzavřený chlapec většinu času sám v pokoji. Ale pak objevil tátovu osmimilimetrovou kameru Kodak... Začal natáčet první krátké filmy a matka mu dovolila, aby v obýváku vybudoval malý kinosál. Vodil do něj spolužáky, pro které ona smažila popcorn. Závratná kariéra mohla začít.

První amatérský film natočil Spielberg ve čtrnácti letech. Jmenoval se Útěk nikam a byl o válce, stejně jako následující snímek Firelight. Ten se dokonce promítal jeden večer v kině a šestnáctiletý Steven dostal prvních sto dolarů. To bylo příjemné, i když tím zdaleka nepokryl pětinásobné náklady. Ke slávě a penězům mu roku 1975 pomohly Čelisti. Lidožravý bílý žralok vydělal na plátnech 410 milionů dolarů a film se brzy stal komerčně nejúspěšnějším filmem všech dob.

Spielberg je dnes nejvíc vydělávajícím mužem showbyznysu také proto, že přesně ví, co se bude lidem líbit. To je pro něj důležitější než názory kritiků, i když i ti ho umějí ocenit. Prvního Oscara získal roku 1994 za Schindlerův seznam, druhého o pět let později za film Zachraňte vojína Ryana.



Hercům vévodí Will Smith



Pro české režiséry by ideální kombinace vypadala takto: byli by u filmu zároveň producenty a jejich dílu by se dařilo v zahraničí. Tak ostatně dosáhl na Oscara režisér Jan Svěrák, který si sám produkoval Kolju. Hledal námět, vybíral štáb, sháněl peníze... A právě proto ještě nedávno ve společnosti prohodil, že "pořád žije z Kolji".

"Pak jsou režiséři, kteří mají procenta z tržeb, třeba právě já," tvrdí Hřebejk, autor Pelíšků či Pupenda. "A další žijí z festivalových cen. Například Petr Zelenka." Různými způsoby jsou placeni i herci. Z těch českých dostávají opravdu zajímavé peníze pouze ti nejslavnější - a to pokud mají velkou roli ve filmu, na který je dost peněz. O dvacet tisíc korun za natáčecí den si v minulosti mohl říct například Vlastimil Brodský, Jaromír Hanzlík nebo Jiřina Bohdalová.

Máme však i jednoho herce na úplně jiné úrovni - Karla Rodena, který se prosadil v Hollywoodu. Dostal například klíčovou roli v americkém thrilleru 15 minut, v němž zabije postavu, kterou ztvárnil Robert De Niro. V Hollywoodu může Roden potkat herce, který letos vydělal ze všech nejvíc.

Will Smith, známý z filmů Mizerové nebo Muži v černém, je už dost slavný a bohatý na to, aby se jednou po vzoru Arnolda Schwarzeneggera pokusil o politickou kariéru. Uvažuje o tom, že by se mohl stát prvním černošským prezidentem USA. Mezi herečkami si o nejvyšší honoráře může stále říkat Julie Robertsová. Za roli ve filmu Úsměv Mony Lisy shrábla 25 milionů dolarů. Tolik ještě žádná žena nedostala.



Geniální nápad svobodné matky



Vysoko jsou v letošním žebříčku dvě ženy. Americká televizní moderátorka Oprah Winfreyová je třetí, a to jen o jediný stupínek před reprezentantkou literatury. Je to tak - Joanne K. Rowlingová, autorka Harryho Pottera, si v posledních měsících vydělala víc než všichni členové Rolling Stones dohromady...

Abychom přiblížili výdělky českých spisovatelů, přesuňme se na chvíli na okraj městečka Sázavy, kde si nedávno nechal postavit dům spisovatel Michal Viewegh. "Nestěžuju si," mluví otevřeně o svých příjmech. Buďme konkrétní: Vieweghovi vyšel na jaře román Případ nevěrné Kláry. Prodalo se zatím pětačtyřicet tisíc výtisků, přičemž cena jedné knížky je 240 korun. "A já z toho mám osmnáct procent - čili necelé dva miliony hrubého."

Z pohledu Angličanky Rowlingové je to směšná částka, ačkoli ještě před sedmi lety by ji brala asi bez váhání. Tehdy byla nezaměstnanou svobodnou matkou a příběhy žáka čarodějnické školy Harryho začínala psát do poznámkového bloku v edinburghských kavárnách. "Abych ušetřila za plyn a elektřinu," líčila později v rozhovorech.

První knihu vydala v červenci 1997 a v roce 1998 už měla na kontě čtrnáct a půl milionu liber. Popularitu jejích knížek radikálně zvýšila filmová verze. Bývalá učitelka francouzštiny má dnes větší majetek než britská královna. Finanční expert Philip Beresford řekl pro list The Sunday Times zcela vážně tuto větu: "Rowlingová je po Shakespearovi nejlepší obchodní značkou v literatuře."

Čtenáři jsou stále napjatí, jak její příběh dopadne - letos vyšel pátý díl a další dva budou následovat. Rowlingová chce provázet Harryho Pottera literárním životem až do jeho sedmnáctin. Práce má tedy dost a peněz ještě víc. Pravidelně přispívá na charitu a podporuje například svobodné matky. Důvod? Když se jí rozpadlo manželství, bydlela v bytě plném myší a musela vyjít se státní podporou ve výši sedmdesát liber.



Golfový milionář z Česka



Mezi českými celebritami vydělávají jednoznačně největší částky sportovci, hlavně hokejisté a fotbalisté. Nemají na ně herci, zpěváci ani manažeři. Tím nejúspěšnějším je hokejový útočník Jaromír Jágr, který hraje za klub z Washingtonu a kterému smlouva zaručuje přes 300 milionů korun ročně. Pokud ho potkáte v upovídané náladě a zeptáte se, jak nakládá s penězi, odpoví rozumně: "Nerozhazuju - materiální věci vás uspokojí na čtrnáct dní. Chcete super auto, dva týdny s ním jezdíte, ale pak už ani nevíte, že ho máte."

Je to upřímné, Jaromíre, nebo byste si rád rozšířil sbírku aut o nějaký výjimečný kousek? "Opravdu po ničem netoužím. Mercedes šestistovku jsem měl, takže vím, že to se mnou nic nedělá. Věřte mi." Jágr přesto míval období, kdy se peněz zbavoval ve velkém. To když hazardoval v kasinech v Las Vegas. Do celosvětového žebříčku se však dostat nemůže, tomu letos dominují představitelé jiných sportů - ještě před pilotem formule 1 Michaelem Schumacherem je na pátém místě golfista Tiger Woods.

Tento uzavřený mladík, který vyniká šetrností, žije se svou přítelkyní ve vile na Floridě. Má automobil Maserati GT 3000, osobní letadlo a na veřejnosti ho téměř pokaždé doprovází pět bodyguardů. I v Česku se narodil jeden golfový milionář. Jmenuje se Alex Čejka, ale už má německý pas. Letos si na turnajích vydělal okolo třiceti milionů korun, ale taky se mu rozpadlo manželství s moderátorkou Mirkou Čejkovou. Vlastně není divu. On přece vždycky tvrdil, že je pro něj nejdůležitější věcí v životě golf a všechno ostatní je méně podstatné...

Ještě poslední sportovní poznámka - mezi sto nejlépe vydělávajícími osobnostmi roku 2003 je i slečna, která se domluví česky - bývalá tenisová šampionka Martina Hingisová. Už rok sice tenis nehraje, ale na devadesátém místě se drží i jako obchodní zástupkyně firmy Adidas.



Zazobané rockové legendy



Skupina Rolling Stones a někdejší člen Beatles Paul McCartney. Nikdo z hudebníků letos nevydělal víc, i když v první třicítce je třeba idol nejmladší generace - drzý rapper Eminem. Praha si ještě dobře vzpomíná, jak vypadala návštěva úspěšné kapely. Rolling Stones v létě přiletěli soukromým Boeingem 757 a rovnou z letiště hudebníky odvezly limuzíny do luxusního hotelu Four Seasons. Mick Jagger si pak zaplatil přibližně sto tisíc dolarů za soukromý narozeninový večírek.

Proč ne? Vždyť jen na pražský koncert dostali zálohu milion dolarů, a ta by jim zůstala i v případě, že by na Letnou nepřišel vůbec nikdo. Nakonec přišlo osmdesát tisíc fanoušků a o pár dní později v Torontu dokonce čtyři sta tisíc. Mick Jagger novinářům přesto říká: "Nejsem chudý, ale utratím spoustu peněz jenom za provoz našeho podniku, za chod produkční společnosti Jagger Films, za svých sedm dětí, za bývalé manželky, za dům, který musím udržovat, i když v něm nebydlím..."

A znovu ty milionové příjmy srovnejme s Českem. I tady si žijí nejúspěšnější zpěváci luxusně. Jen poslyšte, jaké honoráře dostávají v posledních letech Karel Gott, Lucie Bílá a skupina Lucie. Výjimečně i přes půl milionu korun za jeden koncert. Na vrcholu je stále i Helena Vondráčková. Po Danielu Hůlkovi převzal v posledním roce elitní pozici Čechomor.



Nezvykle výnosné čáry



Překvapivě může znít jméno muže, který první desítku letošních boháčů uzavírá - Davida Copperfielda, iluzionisty, který se proslavil hlavně tím, že nechal zmizet newyorskou sochu Svobody a prošel Velkou čínskou zdí. Český kouzelník Pavel Kožíšek však tvrdí, že v magii zbohatnou opravdu jen ti nejlepší: "Kdyby jednou chtěl jít malý syn Matyáš v mých stopách za skvělými výdělky, asi bych se mu to snažil rozmluvit."

Copperfieldovi se však nadšení pro čáry vyplatilo. Už jako desetiletý byl pro své známé v New Yorku jednoduše Davinem - chlapcem kouzelníkem - a od konce sedmdesátých let jsou nesmírně populární jeho televizní kouzelnické show. Vždy se lišil od ostatních, a to mu pomohlo. Copperfield téměř nevyužívá klasické kostýmy, hůlky nebo klobouky. Chce působit moderně. "Všemu dává jiný náboj a lepší atmosféru, takže divák má pocit, že jeho kousky vidí poprvé v životě," říká Kožíšek.

Mnozí odborníci jsou přesvědčeni, že Copperfield není ve svém oboru nejlepší, ale v jednom je nepřekonatelný - výborně dovede svá představení prodat. Přesně ví, jak pracovat s médii a jakou zvolit reklamu. Z českých kouzelníků není podle Kožíška vyložený boháč nikdo, ale když se pracuje naplno... "Nejvyšší honorář jsme dostali s bývalou kolegyní v Japonsku za titul mistrů světa. Bylo to, tuším, dvacet tisíc dolarů. Jinak se výdělky liší podle typu pořadu, ale průměrně se pohybují kolem třiceti tisíc korun za večer."



Umělci, sportovci: kdo si letos zatím nejvíc vydělal?

1. Steven Spielberg

Letošní zisk: 5,5 miliardy korun

Povolání: režisér a producent

Věk: 56 let

Nikdo nemá takový vliv na film jako on. Stačí připomenout část jeho práce: Čelisti, E. T. Mimozemšťan, Indiana Jones, Zachraňte vojína Ryana... Natočením Jurského parku vydělal před deseti lety v přepočtu sedm miliard korun, což je nejvyšší individuální zisk v dějinách Hollywoodu. Ve stejný rok se zřekl jakékoliv odměny za Schindlerův seznam, za nějž dostal Oscara.



2. George Lucas

Letošní zisk: 5,1 miliardy korun

Povolání: režisér a producent

Věk: 58 let

Jeho život lze vyjádřit dvěma slovy: Hvězdné války. Když v roce 1977 natočil jejich první díl, zlomil mnoho hollywoodských rekordů. Podílí se i na dalších částech. "Hudba tvoří padesát procent filmu," říká. "Efekty jsou dobrá věc, ale bez příběhu jsou vám k ničemu." Je velkým kamarádem Spielberga, se kterým spolupracuje na sérii příběhů o Indianu Jonesovi.



3. Oprah Winfreyová

Letošní zisk: 4,9 miliardy korun

Povolání: televizní moderátorka

Věk: 49 let

Moderátorka, zakladatelka moderní televizní talk show. Pořad, ve kterém zpovídá hosty od umělců až po politiky, je jedním z nejsledovanějších v USA. Žádná jiná žena s černou barvou pleti před ní nebyla tak bohatá. Její život přitom začal smutně - ve čtrnácti porodila chlapce, který brzy zemřel. Původně se jmenovala Orpah, ale lidé to nemohli vyslovit - proto Oprah.



4. Joanne K. Rowlingová

Letošní zisk: 3,6 miliardy korun

Povolání: spisovatelka

Věk: 38 let

Kdo by neznal Harryho Pottera! Mladý kouzelník z Bradavic pobláznil svět: když v létě vyšel pátý díl s názvem Harry Potter a Fénixův řád, bylo všech 13 milionů výtisků ihned rozebráno. Rowlingová začala psát z dlouhé chvíle jako matka samoživitelka a brzy se stala nejbohatší spisovatelkou světa. V kinech se čeká na třetí díl, ten druhý dosáhl tržby téměř miliardy dolarů.



5. Tiger Woods

Letošní zisk: 2,1 miliardy korun

Povolání: golfista

Věk: 27 let

Žádný jiný sportovec nemá tolik peněz jako on, mezi bohatými celebritami je nejmladší. Golfový král - syn amerického důstojníka a thajské matky - vydělává hlavně díky pohádkové smlouvě s firmou Nike. Letos se mu nevede tak jako dřív, a při jednom turnaji dokonce trefil diváka míčkem do hlavy. Jen za start mimo Severní Ameriku žádá dva miliony dolarů.



6. Michael Schumacher

Letošní zisk: 2 miliardy korun

Povolání: jezdec formule 1

Věk: 34 let

Bůh za volantem, to o německém závodníkovi napsal deník Die Welt. Schumacher se letos stal pošesté mistrem světa ve formuli 1, což nikdo předtím nedokázal. Měl přitom poměrně těžký rok: zemřela mu matka. Za kariéru už vyhrál sedmdesát závodů, a to jen těžko někdo překoná. Mimoto hraje velmi dobře fotbal a pořádá v něm zápasy pro charitu.



7. Rolling Stones

Letošní zisk: 1,8 miliardy korun

Povolání: kapela

Věk: od 56 do 62 let

Jeden z největších pojmů historie hudby. Jejich vyplazený jazyk z dílny Andy Warhola se stal světově známým symbolem. Rolling Stones - v překladu Valící se kameny - začínali společně s Beatles a ještě stále hrají. V červenci přijeli na koncert do Prahy. Na Micka Jaggera, Keitha Richardse, Rona Wooda a Charlieho Wattse přišlo osmdesát tisíc lidí.



8. Will Smith

Letošní zisk: 1,6 miliardy korun

Povolání: herec

Věk: 35 let

Den nezávislosti, Muži v černém, Mizerové nebo Matrix. Ze Smitha se stal jeden z nejžádanějších herců Hollywoodu a za film už nedostane míň než dvacet milionů dolarů. Začínal jako rapper, a za píseň Sommertime dokonce dostal prestižní cenu Grammy. Časopis People ho zařadil mezi padesát nejkrásnějších lidí planety. "Je skvělé být černý," říká on.



9. Paul McCartney

Letošní zisk: 1,6 miliardy korun

Povolání: muzikant

Věk: 61 let

Podle britského magazínu "Q" je nejbohatší rockovou hvězdou světa. Je to zvláštní: vždyť kapela Beatles, díky níž se stal slavným, zanikla už v roce 1970! McCartney však místo odpočinku nedávno zvládl světové turné. V roce 1997 byl povýšen do šlechtického stavu. Mezi nejslavnější písně, které napsal, patří Yesterday a Hey Jude.



10. David Copperfield

Letošní zisk: 1,5 miliardy korun

Povolání: kouzelník

Věk: 47 let

Nechat zmizet sochu Svobody nebo utéct z nejobávanější světové věznice. To vše umí mág Copperfield, vlastním jménem David Kotkin. Už v šestnácti učil magii na univerzitě v New Yorku a stal se nejmladším členem Americké společnosti kouzelníků. Jeho popularitě pomáhal i pětiletý vztah s modelkou Claudií Schifferovou, se kterou se v roce 1999 rozešel.





Majetek nejbohatších lidí světa

(v miliardách korun)



1. Bill Gates

1110

Věk: 47 let

Povolání: spoluzakladatel počítačové firmy Microsoft



2. Warren Buffett

833

Věk: 72 let

Povolání: majitel investiční firmy Berkshire Hathaway



3. Karl a Theo Albrechtovi

699

Věk: 73 a 71 let

Povolání: vlastníci německého obchodního řetězce Aldi se 4000 supermarkety



4. Paul Allen

549

Věk: 50

Povolání: spoluzakladatel počítačové firmy Microsoft



5. Alwaleed Bin Talal Alsaud

483

Věk: 46 let

Povolání: saúdský princ, největší neamerický investor



6. Lawrence Ellison

453

Věk: 58 let

Povolání: zakladatel softwarové firmy Oracle



7.-10. Alice Waltonová

451

Věk: 54 let

Povolání: dědička obchodního řetězce Wal-mart, dcera Sama Waltona



7.-10. Helen Waltonová

451

Věk: 83 let

Povolání: dědička obchodního řetězce Wal-mart, vdova po Samu Waltonovi



7.-10. Jim Walton

451

Věk: 55 let

Povolání: dědic obchodního řetězce Wal-mart, syn Sama Waltona



7.-10. John Walton

451

Věk: 57 let

Povolání: dědic obchodního řetězce Wal-mart, syn Sama Waltona



Kolik se bere za roli ve filmu

Tom Hanks - Zachraňte vojína Ryana - 1092 milionů korun

Arnold Schwarzenegger - Terminátor 3 - 819 milionů korun

Tom Cruise - Minority Report - 683 milionů korun plus procenta ze zisku

Julia Robertsová - Úsměv Mony Lisy - 683 milionů korun

Cameron Diazová - Charlieho Andílci - 546 milionů korun