Narozeniny Zagorové a Margity: party ve 27. patře, úrazy i Havlovi

Anketa mezi hosty Jak dlouho se s oslavenci přátelíte? A jaký dárek jste jim věnovali k narozeninám? Jan Koller, fotbalista Jsem tu hlavně jako doprovod své ženy, která se s paní Zagorovu zná. Jako zpěvačku ji mám rád, její písničky jsem hlavně poslouchal v dětství. Teď mám jiný hudební vkus, ale když v rádiu Hanku hrají, rád si ji poslechnu. Pavel Vítek, zpěvák S Hankou se znám čtvrt století, tedy od doby, kdy jsem začal působit v českém showbyznysu. Mám pocit, že to bylo včera. K narozeninám od nás dostanou něco pro dobrou náladu a vzácné chvilky, věnovali jsme jim skleničky, které vyrobil Osmany Laffita. Vendula Auš Svobodová, prezidentka Kapky naděje S oslavenci mě pojí dlouholeté přátelství, které trvá už osmnáct let. Hanka je člověk, který v životě našel to, po čem toužíme každý - harmonický vztah. To přeju každému. Kromě kytičky jsme jim s manželem věnovali poukaz na nákup zboží v našem obchodě. Mají moderní a strohý interiér, takže jsem si nedovolila vybírat sama. Jana Švandová, herečka My dvě se známe dlouho, od našich mladých let, s Hankou jsme studovaly JAMU. Hanička pak přešla na zpívání, protože byla velký talent. Dárek jsem jim vybírala dlouho, mám ráda, když má fantazii. Neprozradím, co přesně dostali, ale je to něco, co využijí coby milovníci šampaňského oba. Kateřina Brožová, herečka Je to už hodně let, co jsme se s Hankou a Štefanem poprvé potkali. Byli mi kdysi na svatbě a od té doby se přátelíme, navštěvujeme a vídáme. Jsme stále v kontaktu. Pak nás pojí i naše alternativní zájmy, například léčitelství. Petr Rezek, zpěvák My jsme spolu dělali devět let, pak jsem osm let měl svoji kapelu, deset let pauzu a od roku 2000 jsme opět spolu na jevišti, takže se známe a spolupracujeme celý život. Hance jsem věnoval knihu Madeleine Albrightové, která mapovala, jaké šperky na sobě během různých návštěv měla. To jsem aplikoval na jejich život. Přeju jim, aby je zdobilo zdraví, láska a úspěch.