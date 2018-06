Narozeniny Sámera Issy: striptýz, prsten za milion a přítelkyně Kristelová!

"Být mladší, tak se červenám, teď už tolik stydlivej nejsem," prohlásil s úsměvem Issa, když mu striptérka strkala hlavu mezi svá pevná ňadra. Hosté pražského klubu Diasy Noches se u toho náramně bavili a možná uvěřili dárkyni důvod volby dárku.



Dárek, který Issovi závidí každý muž

"Objednat Sámerovi striptérku mě napadlo, abych dokázala, jaká jsem tolerantní a hodná přítelkyně. Aby lidi věděli, jak bude do budoucna Sámer spokojený," vysvětlila Kristelová, která přestala tajit fakt, že mezi ní a zpěvákem je něco víc než jen kamarádství. Důkaz měla i na tričku, na které si nechala vytisknout články z novin a fotky, na nichž se spolu vášnivě líbají.

"Jsme spolu tři týdny, to je po mém sedmiletém vztahu, který nedopadl, hodně krátký čas. A jaký je Sámer? Je gentleman, je moc hodný, úžasný, hezky se chová a taky umí zlobit, což je v pořádku," dodala Kristelová. Mladí milenci se chystají na dovolenou na Djerbu. Romantika ve dvou to ale nebude, pojede s nimi parta kamarádů a přátel.



Sámer Issa a Kateřina Kristelová přiznali, že tvoří pár

Sámer Issa neměl o moderátorce zprvu dobré mínění. "Vadil mi třeba přestřelený styl image, moc barev a tak. Ale přesvědčila mě o tom, že je to holka na úrovni a že má něco v hlavě. Máme plno věcí společných a rozumíme si. Prostě je nám spolu zrovna dobře, i když láska jako taková mezi námi není a zamilovaný rozhodně nejsem," tvrdí zpěvák.

Dorazila i Balogová

Radost mu udělala přítomnost Jitky Asterové, která je do něj zamilovaná platonicky a během soutěže Česko hledá SuperStar mu poslala snad stovky hlasů. Jejím dárkem byla pětilitrová láhev sektu. Velmi si hleděl Martiny Balogové, která dorazila s přítelem a s níž jsou stále nejlepší přátelé.



Sámerovi přišla popřát i Martina Balogová

"Vídáme se od SuperStar, naštěvujeme se, já byl několikrát v Ústí podívat se na miminko Martiny. Už dopředu jsme domluvení, že jí půjdu za svědka, až se rozhodne si Pepu vzít," prozrazuje Issa. Balogová se na oslavě nezdržela dlouho, spěchala domů za synem, kterému rostou zoubky, navíc měl angínu a horečky. "Máma volala, že pláče, tak raději hned jedeme, stejně jsem celý večer jako na trní," nechala se slyšet Balogová.



Sámer Issa a Jitka Asterová

Alespoň na telefonu měl Issa svého synovce, který slaví shodou náhod narozeniny ve stejný den jako jeho slavný strýc a přál mu z dovolené v Tunisu. Na ruce měl ovšem draze vypadající prsten, o kterém se rozneslo, že stál milion a je dalším dárkem pro oslavence.

"Dostal jsem ho od jedné klenotnické firmy, které jsem zákazníkem. Kupuju u nich ale hodinky, tak se divím, že jsem dostal prsten. Kolik stojí, opravdu nevím, to není na dárcích to podstatné. Slyšel jsem ale, že milion, i proto jsem ho rychle schoval, abych ho neztratil nebo kvůli němu nedostal přes hubu. Řetízkový obojek jsem schovávat nemusel. Dostal jsem ho, aby si mě už nějaká odvedla a dal jsem pokoj. No, uvidíme...," uzavírá Sámer Issa.