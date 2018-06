Narozeniny Óčka: Větší prsa a rovné zuby, rekapitulovala Kobzanová

Moderátorka velkolepé party Kobzanová si jako první věc vybavila větší prsa či rovné zuby, ale také další úspěchy, jako pořízení vlastního bytu a ujasnění, kam její život bude směřovat. - kompletní fotogalerii z narozenin Óčka najdete zde

To Anetě Langerové, která na oslavě zazpívala, bylo před sedmi lety teprve patnáct a zásadní zlom od té doby stihla jen jeden. "Rozhodně to bylo vítězství v SuperStar, od toho se všechno dál odvíjelo," zhodnotila mladá zpěvačka.

Óčko opět v digitálu Hudební stanice se po třech měsících vrací do set-top-boxů

S tím souhlasí i Sámer Issa. "I když mě nenapadlo, že i druhé místo mě takhle proslaví. Vážně jsem myslel, že se vrátím s neúspěchem zpátky do Děčína," přiznal. Oba úspěšní Superstaři také zpestřili oslavu svým vystoupením, Langerová jen s kytarou, Issa se svou pohlednou houslistkou Pavlou Dubnou.

Přesně stejnou dobu jako vysílá televize Óčko, trvalo prorazit na výsluní finalistovi X Factoru Ondřeji Rumlovi. "Je to o rok víc, co jsem přišel do Prahy studovat Ježkovu konzervatoř a myslel si, že za dva roky budu úspěšný, no a trvalo to sedm let," smál se Ruml.

Jedna z moderátorek Óčka Michaela Salačová se na party přišla tak trochu rozloučit. Zdobilo ji už pětiměsíční těhotenské bříško, ale slíbila, že pokud to bude s miminkem možné, ráda se ke svému pořadu s dance music ráda vrátí. - čtěte Miss Michaela Salačová čeká první dítě, chce celkem tři

Na svou šetiletou éru moderátorky televize Óčka nedá dopustit ani Lejla Abbasová. "Byl to pro mě dobrý odrazový můstek, asi bych teď nebyla tam, kde jsem. Neměla bych další televizní nabídku, nezaložila svou nadaci a zřejmě ani nedělala to, co teď, tedy mluvčí ministra pro lidská práva."

Moderátoři Pavel Cejnar a Libor Bouček si místo vzpomínání zavtipkovali. "Pro nás byl zlomový bod v posledních sedmi letech 1. červenec 2006, od kdy můžeme uzavřít registrované parnerství. Už se tady s Pájou nemusíme skrývat a můžeme adoptovat syna z Běloruska...," vysvětloval se zcela vážnou tváří Bouček.

A Cejnar s úsměvem přitakával. "Ano dlouho jsme se rozhodovali, jestli má být tmavovlasý nebo blonďák a nakonec jsme se rozhodli pro blonďáka, aby byl celý po nás," zažertoval si s Boučkem na i jinak veselém večírku.