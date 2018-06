Narozeniny České Miss Bučkové byly ve znamení sushi a karaoke

"Narozeniny jsem měla už v červenci, ale teprve dnes jsem se dostala do Prahy a mohla je oslavit s kamarádkami z Prahy. A protože miluju zpěv a na chuť jsem přišla nedávno i sushi, pozvala jsem je do karaoke box klubu Be Kara OK," líčí Bučková.

Mezi dárky nechyběl dort od majitele unikátního podniku, květiny, šperky, svíčky, šátky, sladkosti a další drobnosti. Krk a zápěstí oslavenkyně už jeden dárek zdobil. "Náhrdelník a náramek jsem dostala od dětí ze skautského tábora, který pořádáme s mojí mladší sestrou kousek od rodné Strážnice. Byla jsem se na těch osmdesát dětí podívat a ony mě překvapily gratulací a dárkem. Asi se na něj všechny složily," říká s úsměvem letošní Česká Miss.

Dárek dostala kráska i od finalistky X Factoru Martiny Pártlové, která jí na úvod zazpívala Vodu živou od Elánů. "Přítomnost Martiny mě mile překvapila, moc jsem jí v soutěži fandila, má krásný hlas a je to nádherná holka," dodala Bučková. Sama si z nabídky karaoke klubu vybrala například hit Heleny Vondráčkové Sladké mámení.