Narozeniny Bohdalové: Dyk, Vilhelmová a Geislerová skočili do Vltavy

"Pro Jiřinu Bohdalovou jsme do Vltavy s Táňou poprvé skočily už k jejím osmdesátinám. Když jsme letos rozvěšovaly lampiony a výzdobu a začalo pršet, říkaly jsme si: Ty jo, asi ji máme fakt rády. Chtěly jsme jí jen udělat radost a potkat se s lidmi, co to mají stejně. Pokud se z toho stane tradice, budeme šťastné, a když ne, pro nás to nikdy nebude ztracený čas," řekla Aňa Geislerová.

Jiřina Bohdalová a Aňa Geislerová

Herečka společně s kamarádkou Táňou Vilhelmovou a jejím přítelem Vojtou Dykem skočila do řeky v pražských Žlutých lázních, a to i navzdory chladnému a deštivému počasí.

"Holky hluboce obdivuju, protože co si usmyslí, to dotáhnou do konce - i takovouhle blbost," prohlásila Jiřina Bohdalová.

První ročník "Bohdalčina skoku" si nenechali ujít například Jiří Strach, Jaroslav Bouček, Ester Geislerová s dětmi, Václav Vorlíček nebo Eliška Kaplický s dcerou.

Přestože počasí v neděli oslavě moc nepřálo, oslavenkyni a gratulanty to neodradilo a došlo i na taneček při cimbálovce.