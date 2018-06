Narodila se první hříbata ze zmrazených vajíček

"Jsou to první uchovaná vajíčka, která vedla k narození hříbat," říká Lisa Maclellanová z Laboratoře pro reprodukci zvířat a biotechnologii Coloradské státní univerzity. Připomíná, že podobná technika se použila také u jiných živočichů - myší, křečků a dobytka - tentokrát šlo o první úspěšný pokus u koní.Vědci věří, že jde o důležitý průlom, poněvadž se tím umožní oplodnění vajíčka klisen geneticky cenných kvůli jejich běžecké schopnosti, čistokrevnosti nebo výjimečnosti plemene. "Myslíme si, že tato vajíčka se dají držet tisíce let," dodává profesor fyziologie George Seidel.Vajíčka se odebrala dárcovské klisně a zchladila v kapalném dusíku. Po několika měsících se rozehřála a implantovala dvěma klisnám oplodněným hřebcem. Nyní čtrnáctidenní hříbata obdivují ve výzkumné univerzitní stanici "Jsou to absolutně zdravá, normální hříbata," prohlašuje dr. Maclellaová.Hříbě Vitreous (Skelný) bylo pojmenované podle procesu "zeskelnění", použitého k uchování vajíček. Jeho sestra Ethyl má jméno odvozené od ethylenglykolu, chemikálie, která se v tomto procesu použila.