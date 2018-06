Bratr princezny Diany pojmenoval dceru po zesnulé sestře

Princezna Diana zemřela v šestatřiceti letech během tragické nehody v Paříži v roce 1997. "Je to patnáct let, co zemřela, a stále mi chybí. Každý den. Moc jsem po ní chtěl pojmenovat dceru, aby mi ji připomínala," řekl Earl Spencer, pro nějž je dcera Diana už sedmým dítětem.

Lady Charlotte Diana Spencerová

Nejmladší sestřenici princů Harryho a Williama ale zřejmě rodiče nebudou říkat Diana. Celé její jméno totiž zní Charlotte Diana Spencerová. "Jméno Charlotte jsme vybrali proto, že se nám oběma líbilo a hodí se k ní. Věděli jsme to okamžitě, jakmile jsme ji uviděli," dodal sedmačtyřicetiletý bratr princezny Diany.

Nejmladší dceru má se svou třetí ženou, devětatřicetiletou Karen Gordonovou, s níž vychovává i její dvě dcery z předchozího manželství.

Sám má s bývalými manželkami Victoriou Lockwoodovou a Caroline Freudovou čtyři dcery a dva syny.