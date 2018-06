Narážíte do bariér?

Tentokrát se vám nedostane dopředu žádného varování, nač je test zaměřen. Na následující otázky prostě odpovězte buď souhlasím, nebo nesouhlasím. Spočítejte počet souhlasů.1. Sám k sobě jsem značně kritický.2. Zastávám názor: "Neměň, co funguje!"3. Necítím se být právě fit.4. Příliš nevěřím ve vlastní schopnosti.5. Mám rodinné problémy.6. Mám problémy na svém pracovišti.7. Nerad riskuji.8. Když o něčem uvažuji, snažím se striktně dodržovat zákony logiky.9. Jsem spíše konzervativní člověk.10. Mám určité zásady a ty nerad měním.11. Můj šéf má vždycky pravdu... alespoň se tak chová a jedná.12. Mám mnoho práce a málo času. Nestíhám.13. Úkoly, které mám, mne pohlcují.14. Nejsem přítelem žádných extravagancí. Člověk nemá létat v oblacích, ale držet se při zemi.Jak jste na tom?Nyní to již lze prozradit. Test je zaměřen na faktory blokující rozvoj naší tvořivosti.10 až 15 souhlasů: U vás zřejmě ani tak nejde o bariéry tvořivosti jako o osobnost, která dává přednost zaběhanému řádu a pořádku.5 až 9 souhlasů: Tvořivosti se nebojíte, ale ani jí nejste fascinováni. Vzhledem k tomu že "život není peříčko", spíše volíte zaběhané postupy.1 až 4 souhlasy: Hoříte nebo snad přihoříváte snahou po tvořivém přístupu. Jen tak dál.0 souhlasů: Máme pro vás dvě zprávy. První: Vaše tvořivost není obvyklými bariérami blokována. Druhá: K. H. Borovský napsal: "Není nad původnost, každý po ní touží. Všichni půjdou přes most, tak já půjdu louží. Vzhledem k míře vaší tvořivosti dalšího vysvětlení či dokonce varování netřeba.