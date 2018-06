Napálení umělci zuří. Přišli o práci v zahraničí a zájezd jako odměnu

Yvetta Blanarovičová, Věra Martinová, Jan Rosák, Světlana Nálepková, Luděk a Adriana Sobotovi, Petr Jablonský nebo Maxim Turbulenc, to je jen stručný výčet umělců, kteří počítali s příjemnou prací v oblíbených destinacích. Teď se ovšem někteří mailem, jiní zprostředkovaně, dozvěděli, že cestovní kancelář Airtemis zájezdy ruší.

"Mému manažerovi byl poslán mail, ale mně osobně se dodnes nikdo neozval, nic nevysvětlil, natož aby se omluvil. Vzhledem k tomu, že se v mailu cestovka zmiňuje o konkurzu a likvidaci, mám dojem, že tím naznačuje, že si na ní nikdo nic nevezme. Jak jsem tak ale mluvila se svými kolegy, nechceme to nechat jen tak. Vždyť jsme už teď odvedli část práce tím, že jsme natočili upoutávky na web jako propagaci cestovky. Nehledě na to, že jsme přišli o vystoupení, která jsme odmítali vzhledem k závazku k c.k. Airtemis. A to nemluvím o podvedených klientech, kteří si zájezd zaplatili možná i na základě důvěry k nám. To je to, co mě na celé záležitosti štve nejvíc," říká Věra Martinová, která měla strávit deset dní v Dubrovníku a na Krétě.

Nálepková: Vypadá to na tunel

Světlana Nálepková žádnou informaci mailem nedostala. Odmítnutou práci kvůli pobytu na Krétě a na Kanárských ostrovech jí už stejně nikdo nevrátí. A dovolenou v hodnotě dvě stě tisíc za natočený spot, který běžel na stránkách cestovky tři měsíce, také ne. Nejvíc ji ale zlobí, že si lidé mohou myslet, že hvězdy dostaly samy peníze a pojedou teď někam na dovolenou a že naletěla. "Vypadá to na tunel," míní.

Ani Sobotovi nebyli informováni o zrušení jejich čtrnáctidenního pracovního pobytu na Madeiře a desetidenního na Kanárských ostrovech. Adrianu Sobotovou nejvíc mrzí, že zástupkyně cestovky, která s ní osobně spolupráci domlouvala, nedokázala vzít telefon a vysvětlit, co se stalo. "Paní Helíková byla velmi milá, nemůžu to pochopit. Volala jsem jí na mobil, ale ohlásil se pan Kocourek, jednatel cestovky. Helíková je prý na dovolené a to číslo bylo na služební mobil. Nicméně tvrdil, že je to teprve týden stará záležitost a že musí prostudovat smlouvy. V naší smlouvě stojí, že naše jména se nesmějí znevažovat a když se akce zruší, bude nám vyplacena cena zájezdu. Rozloučili jsme se s tím, že chci podat co nejdřív zprávu, jak se k tomu postaví a co a jak bude dál. Tvrdil, že mi zavolat může, ale nic pozitivního mi stejně asi neřekne. Mně by snad stačila už i omluva, nebo nějaká dohoda," říká manželka Luďka Soboty.

Cestovka přecenila svoje síly, říká Novotný

Petr Novotný se právě vrátil z Kréty a těšil se na pobyt na Madeiře a na Kanárských ostrovech. Sám totiž s cestovní kanceláří uzavřel smlouvu a za svoji agenturu 5P dodal další umělce, například Blanarovičovou, Rosáka nebo trio Maxim Turbulenc. O celé záležitosti se ještě nestihl dopodrobna informovat, domnívá se však, že cestovka přecenila svoje síly a vrhla se do podniku, o který zase nebyl takový zájem.

"Nepovažoval jsem to za nic neobvyklého ani podezřelého, je to standardní postup. Sám pořádám podobné zájezdy už deset let a také na ně jezdím. Rozdíl byl v tomto případě jen v tom, že ubytování bylo o hvězdičku, all inclusive a honorář zajímavější. Já zvu umělce zdarma s tím, že jim zajistím ubytování pro ně i jejich partnery, ale rozhodně to nejsou pětihvězdičkové hotely. Teď jsem ale obdržel velmi jednoduchý mail, že takové pomluvy o agentuře, co se rozšířily, nemohou ustát a ruší všechny zájezdy, protože za těchto podmínek nedokáží fungovat. Pomluvy o nich údajně šíří jiná cestovka. Pokusil jsem se s nimi samozřejmě spojit a komunikovat, ale nereagují, jak to tak bývá zvykem," líčí Novotný.

A jaké kroky hodlá podniknout? "Nevznikla mi žádná finanční škoda, ale poškození budou mít určitě problém. Smlouvy jsem měl i s cestovkou a musím se rozmyslet, co budu dělat. Na začátek bych doporučoval, aby se se mnou její zástupci spojili."

iDNES.cz měl na spojení se s jednatelem cestovní kanceláře Airtemis Travel s.r.o. Václavem Kocourkem větší štěstí. K celé situaci se vyjádřil následovně: "Mám pro to jednoduché vysvětlení - od smlouvy odstoupil náš německý partner. Situaci řešíme, vracíme peníze našim klientům. Co bude dál s cestovní kanceláří, je ve stadiu rozhodování. Vyhlášení konkurzu pro mě znamená nějaké právní kroky. Zatím se s finančním odškodňováním vypořádáváme z vlastních zdrojů. A pokud jde o celebrity, nevím zatím, jak jsou postavené jednotlivé smlouvy a jaké jsou smluvní podmínky. Některé celebrity oslovovala agentura Petra Novotného, který s nimi uzavřel vlastní smlouvy, já mám asi šest smluv, které budu procházet."