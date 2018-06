Nápady pro rty a pro nohy

Rtěnky jako inspirace

Zatímco Salvator Dalí se nechal inspirovat ženskými rty k vytvoření pohovky a lahvičky parfému, český výtvarník Jan Pištěk (jablko nepadlo daleko od Theodora) si vzal "příklad" z obalů rtěnek a navrhl zajímavé modely včetně klobouků. Do městské dopravy sice příliš praktické nejsou, ale jejich majitelky jsou rozhodně k nepřehlédnutí.



Nohy chtějí pohodlí

Pokud jde o jarní a letní dámskou obuv, pak se mohou nohy docela těšit. Mohutné a neohebné podešve, na nichž se dívky potácely po městské dlažbě jako na chůdách, rozhodně nepatří k tomu, co je právě "in". K módním typům budou naopak patřit pohodlné sandály jednoduchých tvarů, v nichž lze bez obav absolvovat i dlouhé procházky. Jejich maximálně zjednodušené provedení připomíná někdy až asijský purismus.

K elegantnímu oblečení se budou nosit boty na nízkých podpatcích, které mívají nejrůznější geometrické tvary. Svrchní část využívá jemných pásků a řemínků, jež dodávají nohám výraznou ženskost. Často se zde objevují metalické barvy, jemné pastely - a samozřejmě šedá barva.

Ženy, jež mají rády vždy něco nového a neobvyklého, mohou sáhnout po obuvi, kde se místo kůže používá na svršky průhledný vinyl. Do horkého počasí to není právě ideální materiál, ale co by ženy neudělaly pro módu! Naštěstí se vinyl používá pouze u sandálů a otevřených bot, a tak pokožka na nohách bude moci dostatečně dýchat.