Naomin prstýnek není snubní

"Dokonce jsme narozeni ve stejný den, takže by to mohlo jít. Ale jsme spolu krátce," prohlásila Naomi a dala tak najevo, že to s její pamětí není nejlepší, neboť před pouhými čtrnácti dny řekla jednomu italskému časopisu, že už je "ruka v rukávě."Zdá se, že Naomi o sobě vůbec ráda vyvolává dojem, že je vdaná. Před časem na svatbě kamarádky Evy Herzigové prohlásila, že si vzala starého kamaráda, návrháře Lucu Orlandiho, který z této informace utrpěl šok. Podobně vyděsila herce Roberta de Niro. Znalci tvrdí, že právě fakt, že začala nosit "zásnubní prsten" údajně od de Nira, Roberta zřejmě vyděsilo a opustil ji. Stejný osud potkal její svazek s členem skupiny U2 Adamem Claytonem. Sotva Naomi řekla, že se vzali, se rozešli.Podle Naominy kamarádky je to však prý všechno nedorozumění. "Když se jí nějaký přítel opravdu líbí, mluví o něm zásadně jako o manželovi," objasnila.