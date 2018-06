Jsem teď v procesu hojení, partnera nehledám, říká Naomi Wattsová

„Právě teď jsem ve fázi, kdy se snažím, aby mezi námi všemi byly věci v pořádku a fungovali jsme jako rodina. Jsem teď v procesu hojení a soustředím se na správný chod domácnosti,“ sdělila herečka v rozhovoru pro magazín Red.

Synové Sasha (9) a Sammy (8) prý velmi brzy pochopili, že jejich matka potřebuje především jejich podporu.

„Byla jsem překvapená, jak dospěle se k tomu postavili. Navzájem se všichni respektujeme. Nevyčítáme si nic. S bývalým partnerem jsme se shodli na tom, že nejlepší bude, když kluci uvidí, že spolu lidé mohou fungovat za jakýchkoli okolností bez zbytečných emocí. Přála bych mému bývalému partnerovi v životě jen to nejlepší a stejně tak on mě,“ pokračovala s tím, že už by klidně mohla hledat nový vztah, ale právě kvůli synům to neudělá.

„Přišlo by mi to dost lehkomyslné, sobecké a nedomyšlené. Všechno má svůj čas a v tomto případě bych neměla myslet jen sama na sebe. A možná jsem se s celou věcí ještě tolik nesrovnala,“ myslí si.



Herečka přiznává, že to někdy v životě nemá jednoduché. Na hodně věcí je sama. Na svého bývalého partnera ale nemůže říct jediné špatné slovo, protože je tu vždy pro jejich dva syny. „Dělá pro ně vše, co je v jeho silách. Je to skvělý táta a vždycky pro ně chtěl jen to nejlepší,“ doplnila.

Zatímco ona ještě partnera nemá a v současné době ho ani intenzivně nehledá, Liev už minulý týden světu ukázal svou novou partnerku. Je jí bývalá jednačtyřicetiletá modelka Morgan Brownová.