Wattsová se po jedenácti letech rozchází s mužem, se kterým má dvě děti

„Během několika posledních měsíců jsme o nás hodně přemýšleli a snažili se najít správnou cestu, kterou máme jít. Nakonec jsme usoudili, že bude lepší, když se rozejdeme a zůstaneme přáteli. Rozcházíme se v hluboké úctě a respektu. Těšíme se na to, jak budeme vychovávat naše dvě děti, ale už jen jako přátelé. Bude to nová etapa našeho vztahu,“ sdělil pár v prohlášení.

Zároveň poprosili média, aby jim dala čas a prostor na smíření se s celou situací a brala ohled na jejich dvě děti.

„Nestojí o to, aby paparazzi stáli s fotoaparáty před jejich domem a sledovali děti během cesty do školy. Chtějí, aby celá věc šla úplně mimo ně,“ sdělil jejich blízký přítel deníku TMZ.

Naomi s Lievem žije od roku 2005. Nikdy se ale nerozhoupali k manželství. Mají spolu dvě děti - syny Alexandra Sashu (9) a Samuela Kai (7).

Důvodem rozpadu jejich vztahu prý není nikdo další. Jen si přestali rozumět a každý měl o budoucím životě jiné představy. Navíc se začali hádat a nepřišlo jim fér, aby své problémy řešili před dětmi, které nemohou za to, že si jejich rodiče přestali rozumět. „Oba dva se příliš soustředíme na práci a na děti, ale ne jeden na druhého,“ svěřila se herečka v březnu v jednom z rozhovorů.

„Víte, vztahy jsou prostě složité. Je složité si udržet vztah po celý život a je jedno jestli jste slavní, nebo nejste. Prostě je to náročné. Neznám snad nikoho, kdo by na vztahu s partnerem neustále nepracoval. Bez toho to nejde. Ale je to dost vysilující,“ dodala.

Naomi je známá především z filmů Diana, Nic nás nerozdělí, King Kong nebo Kruh. Její dnes už bývalý partner Liev Schreiber zase ze snímků Satan přichází, Láska za časů cholery nebo Spotlight.