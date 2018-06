Naomi Wattsová: Jsem hrdá, kam jsem to dotáhla bez plastik

„Jsou dny, kdy se cítím jako vítěz, že jsem se dostala tak daleko bez plastik. Ale je také milion dní, kdy se dívám do zrcadla a přemýšlím, že jdu do toho,“ řekla herečka magazínu Town and Country's.

Přestože se Wattsová objevovala ve filmech už v 80. a 90. letech, šlo hlavně o béčkové snímky. Zlom přišel v roce 2001 s filmem režiséra Davida Lynche Mulholland Drive. Australanka se tak mezi hollywoodskou smetánku dostala, když jí bylo 33 let.

„Kdybych jen tenkrát věděla, když jsem se v průběhu těch deseti let snažila něco dokázat, co vím teď. Že mám být sama sebou. Nevěřila jsem, že lidé chtěli mě,“ přiznala a prozradila také, že má stále strach z konkurzů.

„Nesnáším, když se dostanu do situace, kde mě zkouší. Když se cítím v bezpečí, můžu být sebou, ale když ten nemám pocit, snažím se zalíbit,“ dodala hvězda filmů Kruh, King Kong, 21 gramů, Hranice života, Východní přísliby nebo Diana, který ovšem filmový kritici moc nechválili (recenzi najdete zde).