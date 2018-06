Naomi se zastala kamarádky Mossové

Mossová už přišla o tři miliónové kontrakty a je vyšetřována londýnskou policií kvůli údajnému užívání kokainu.

Podpořila ji ale její kolegyně Naomi Campbellová, která sama musela v minulosti bojovat se závislostí na této droze.

"Kate je moje kamarádka. Vypadá to, jakoby se všechno obrátilo proti ní. Vždyť to není poprvé, co se taková věc někomu stala… je to opravdu jako vendeta," říká.

Šéfové londýnské agentury Storm, která Mossovou zastupuje, se nechali slyšet, že budou svou hvězdu navzdory obviněním podporovat.

Ředitelka Sarah Doukasová prohlásila: "Jsem nucena bránit Kate Mossovou poté, co se objevily spekulace a v mnoha případech klamné a nepřesné historky. Znám Kate, osmnáct let ji zastupuji. Během této doby vytrvale vystupovala vždy jako profesionálka a výjimečná modelka. Je zcela loajální a drahou přítelkyní nejen pro mne, ale i pro nesčetné množství dalších lidí."