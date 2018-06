Naomi se svlékla do naha pro GQ a bude uklízet WC

Topmodelku Naomi Campbellovou nafotil pro britské vydání GQ Steven Klein. Černá gazela si před jeho objektiv lehla na postel úplně nahá, pouze nohy obula do vysokých bílých kozaček. Čtenáři oblíbeného pánského časopisu se mají opravdu na co těšit.



Campbellová se neproslavila jen modelingem, ale i svou agresivitou a násilným chováním vůči svým zaměstnancům. Právě kvůli poslednímu útoku, kterým způsobila své služce tržné rány na hlavě, ji čekají od 19. do 23. března veřejně prospěšné práce.



Naomi bude pracovat ve skladišti hygienického oddělení v Lower East Side na Manhattanu. Dle mluvčí newyorské radnice bude mýt podlahy, a to i na veřejných toaletách.