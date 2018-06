Naomi se nechá osahávat od opilců

Čokoládová kráska mu totiž pohrozila, že ve vztahu k ní musí okamžitě skoncovat s žárlivostí a majetnickými choutkami - jinak že se sama postará, aby si Enrique v modelingu už neškrtl a skončil jako bezdomovec v karavanu.



Co vlastně slavnou modelku vyvedlo z míry? Enriquovi údajně začaly vadit četné večírky, na které Naomi chodila v poslední době téměř každý den. Nejvíce ho pak dokázal rozzlobit fakt, že se jeho žena nechá bez jakéhokoliv ostychu osahávat téměř všemi přítomnými muži. "Takhle jsem si náš vztah opravdu nepředstavoval. Chápu, že je potřeba dát partnerce volnost, ale všechno má své hranice, které by snad nikdo neměl překročit," nechal se Enrique slyšet poté, co začátkem listopadu jeden z podnapilých pánů na charitativním večírku zajel Naomi rukou dokonce pod blůzu a vylovil odtud modelčinu podprsenku.



Campbellová si ale z výtek svého partnera nic nedělá. "Byla jsem taková vždycky a nenechám se nikým omezovat. Pokud se mu to nelíbí, může jít. A jestli ještě něco řekne, dokopu ho vážně až ke karavanu," řekla černá kráska výhrůžně.







