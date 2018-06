Naomi se léčí ze vzteku a drog

Podobné problémy jí provázely na loňské přehlídce v Las Vegas. Ještě před zkouškou odmítla dvoje šaty s tvrzením, že na uvedené materiály má alergii.



Poté se v šatně pohádala s egyptskou modelkou, které vulgárně vynadala a pokoušela se s ní dokonce o pěstní zápas. Záminka byla jako vždy velmi malicherná.



Egypťanka prý používala Naominy stíny na oči. Obě rozlícené děvy musel uklidňovat šéf hotelu Sun Beach, kde se přehlídka konala.



Naomi Campbellová prožívá kritická léta. Několikrát ji opustil partner, a často podléhá depresím z pomalu stárnoucího těla. Lékaři se ji snažili léčit hormonálními přípravky, leč marně. Naomi se už asi nezmění.



Celý problém možná bude v tom, že topmodelka velmi touží po dítěti, ale stále nemůže najít vhodného tatínka. Třiatřicetiletá modelka začala o mateřství intenzivně přemýšlet poté, co šťastně porodily její přítelkyně z branže Kate Mossová a Claudia Schifferová.



Na rozdíl od nich ale Naomi nemá stálého partnera. Před dvěma roky se rozešla se svým dlouholetým přítelem, šéfem nynější stáje formule 1 Renault Flaviem Briatorem. Od té doby prožívá pouze krátké, divoké románky, které ji psychicky ničí a dohnaly Campbellovou až k alkoholu a drogám.



Už více jak dva roky je tak modelka členkou anonymního klubu drogově závislých. Sice navštěvuje jejich setkání, ať je kdekoli na světě, smutně však přiznává: "Co bude zítra - nevím. Nedovedu slíbit, že se drog už nikdy nedotknu." Naomi už také několik let chodí na terapii, aby se naučila lépe zvládat své návaly vzteku. Moc se jí to zatím nedaří.





Psychiatrické léčení absolvovala celá řada slavných osobností. Za všechny je možné jmenovat slavnou herečku Elizabeth Taylorovou. Ta tráví v podobných zařízeních téměř polovinu svého bouřlivého stáří. Podobné problémy prodělávala i někdejší kráska Sylvia Vartan, jíž její potíže s alkoholem zahnaly až do psychiatrického sanatoria.