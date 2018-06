Naomi propírá své prádlo u soudu

Světoznámá modelka Naomi Campbellová Naomi Campbellová s Miss USA 2001 Koncert na počest 30. výročí sólové dráhy popové megahvězdy Michaela Jacksona.

Proti údajnému zásahu do soukromí se jedna z nejlépe placených modelek světa, Naomi Campbellová, brání u Nejvyššího soudu v Londýně. Na tabloid The Mirror podala šestnáctistránkovou žalobu za článek o jejích návštěvách v britském protidrogovém centru Narcotics Anonymous. O své drogové minulosti a četných záchvatech vzteku přišla do soudní síně vypovídat v šedém kalhotovém kostýmku, bílé blůze, černých botách a s výrazným stříbrným křížem na krku.Jakmile soudce Michael Morland zahájil řízení, mezi Naomi a obhájcem žalovaného bulváru se strhla ostrá výměna názorů. Advokát listu Desmond Browne ebenovou modelku v ničem nešetřil. Její hodnověrnost je pro celý případ klíčová," oznámil předsedajícímu, aby se během následujících minut pokusil u Naomi prokázat pravý opak. Na světlo neváhal vynést i tu nejdusivější špínu.Bylo by fér přiznat, že vaše chování je notoricky známé?" zeptal se advokát. Ano," odtušila modelka. To znamená, že máte pověst ženy s častými záchvaty?" ptal se dál doktor Browne. I to Naomi potvrdila. Řekla ovšem, že si byla vědoma problémů, do kterých ji drogy zahnaly, a proto se rozhodla vyhledat odbornou pomoc. Léčbu v protidrogovém středisku nastoupila rok před tím, než The Mirror otiskl sporný článek.Mezi diváky v síni zašumělo, když Browne jako důkaz předložil amatérský videozáznam z roku 1998, na němž Naomi nešetří sprostými slovy a nemá daleko k nefalšovanému hysterickému záchvatu. Snímek pořídila nejmenovaná pasažérka letu do Jižní Afriky, která si natáčela modelku během spánku. To, co přítomní v síni viděli, se zcela vymykalo známému obrazu usměvavé dívky z přehlídkových mol. Vůbec jsem se té ženy nedotkla, chtěla jsem jen tu kazetu," reagovala Naomi na obvinění z toho, že dotyčnou pasažérku po probuzení napadla a vyhrožovala jí svou známostí s Nelsonem Mandelou. Vyhrožovala jste jí uvězněním Africkým národním kongresem," vpálil Naomi do očí právník.Nemyslím, že jsem mluvila o uvěznění," odpověděla modelka. Podle deníku Daily Mirror Naomi však na kazetě zřetelně říká: Zasadím se o to, aby ji lidi z ANC zadrželi na tom zk....ným letišti." Později v tomtéž filmu vyzvídá na svědkyni, modelce Kate Mossové, co nebohé ženě vmetla do tváře. Nazvala jsi ji hnusnou děvkou. Řekla jsi 'ty hnusná děvko s vetřelčí hlavou'," uvedla Mossová.Zdálo by se, že stěny ctihodného úřadu víc neunesou, ale v tu chvíli obhájce Browne vytáhl další trumf, kterým byl druhý film. Chtěl prokázat souvislost mezi drogovou závislostí a zažívacími neduhy, kterými Naomi trpěla. Film byl natočen během doby, kterou modelka strávila zamčená na záchodě. Mám hrozné křeče," znělo z kabiny.Naomi v soudní síni zuřila, pak se zase chvílemi potutelně usmívala, na konci však vypadala vyčerpaně. Měla jsem tehdy žaludeční problémy," prohlásila zhnusená kráska. Advokát Browne výslech korunoval otázkami ohledně nahých aktů v knize zpěvačky Madonny s názvem Sex. Zdrcená Naomi prohlásila, že by si přála, aby fotografům nikdy nepózovala.Po šesti hodinách čas pro její svědectví vypršel. Zástupce deníku Desmond Browne modelku přede všemi osočil: Obchodujete se svou slávou, kterou prodáváte médiím, takže musíte počítat se všemi následky a nekňučet." S tím nesouhlasím," bránila se kráska. Browne si však byl svou věcí jist: Uzavřela jste nepsanou smlouvu s médii, obchodujete se svou slávou, je to tak?"Ne, jsem modelka a moje fotografie se objevují v módních časopisech. To je moje práce. Žena na molu není tou, kterou jsem ve skutečnosti," dodala Naomi a propukla v pláč.Její advokát Andrew Caldecott uvedl, že detaily o modelčině léčbě musel deníku vyzradit někdo z jejích nejbližších přátel. Zástupci deníku The Mirror dali předem najevo, že se hodlají v případě prohry odvolat a jít až třeba k Evropskému soudu pro lidská práva. Editor deníku Piers Morgan k tomu řekl: Naomi si myslí, že vyvolá velkou nevoli proti tisku. Já však pevně věřím v zaručenou svobodu projevu a názoru. Je to právo všech novin v této zemi." Potom soudce Morland řízení odložil.