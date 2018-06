Naomi proměnila noční klub v boxerský ring

Co obě dámy rozzuřilo? Všechno začal hereččin milenec Sean Lennon, který měl v klubu s modelkou tmavé pleti viditelně flirtovat. Na to reagovala Bijou, dcera zpěváka skupiny Mamas & the Papas Johna Phillipse, po svém - do Naomi výmluvně a bez okolků vrazila. A ta odpověděla ječením, výhrůžkou i pěstm.

Bulvár topmodelku označil slovním spojením "mega-zickig berühmte Schönheit", což se do češtiny dá volně přeložit jako "světově známá krásná mega-husa".

Bijou a Naomi se již před časem rozhádaly kvůli Puffovi Diddymu, někdejšímu partnerovi americké zpěvačky a herečky Jennifer Lopezové.