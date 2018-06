Naomi popírá plastiku a liposukci

„Nemám plastiku, mám krásu v genech,“ vysvětluje Naomi, která si údajně nepřipadá nijak zvlášť oslnivá.

Pětatřicetiletá kráska, která kolem sebe často vrhá blesky a je proslulá svými fyzickými výpadu vůči spolupracovníkům, britskému Daily Mirroru řekla: „Nepovažuju se za nádhernou. Zvedají mě ale ze židle lidi, kteří tvrdí, že mám plastickou operaci a liposukci. Nepotřebuju je, protože černoši nestárnou. Moje babička má úžasné geny a na jejím těle byste možná našli jednu jedinou vrásku.“

Naomi také přiznala, že ji do rukou plastického chirurga chtěli dostat také její agenti. „Když jsem nastoupila do různých agentur, tvrdili mi, že se nikdy nedostanu na obálku magazínu Vogue, pokud na mně někdo nezapracuje. Jenže já to dokázala i bez plastik,“ pochvaluje si Campbellová svůj úspěch.

Tajemství jejího skvělého vzhledu tkví údajně v jednoduchém režimu založeném na zdravém jídle a cvičení. „Ráda pečuju o své tělo. Nepiju alkohol a cvičím dvě hodiny denně,“ dodává modelka.