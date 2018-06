Naomi chce dítě s Robertem De Nirem

Na rozdíl od nich ale Naomi nemá stálého partnera. Před dvěma roky se rozešla se svým dlouholetým přítelem, šéfem nynější stáje formule 1 Renault Flaviem Briatorem, a od té doby pouze prožívá krátké románky. Naposledy byla Naomi spojována se španělským modelem Enrique Palaciem, o kterém tvrdila, že ji požádal o ruku.



Ale byla to skutečně pravda? Naomi už totiž několikrát lhala. Jednou tvrdila, že se vdala za Luca Orlanda, ten o tom ale nic nevěděl. Podruhé si zase měla brát Adama Claytona ze skupiny U2. Ale pár dní poté se s ní muzikant rozešel. A koneckonců i Robert de Niro byl obětí jejího lhaní. Když spolu chodili, začala Naomi nosit snubní prsten, který si ale koupila sama.



S dnes devětapadesátiletým Robertem De Nirem měla Campbellová poměr v devadesátých letech a i po rozchodu zůstali důvěrnými přáteli. Kdykoli si modelka potřebovala s někým promluvit, byl to právě De Niro, komu hned telefonovala.



Naomi cítí, že De Niro by vnesl do jejího života klid a pohodu. A možná, že se pár opravdu dá znovu dohromady. V minulých dnech viděli Naomi s Robertem v jednom newyorském baru a pár pak odešel do modelčina bytu. Proč ne - De Niro je volný. Jeho šestileté manželství s bývalou letuškou Grace Hightowerovou je právě v rozvodovém řízení.



De Niro by byl zkušeným tatínkem. Ze svého prvního manželství s Diahnne Abbottovou má syna Raphaela a adoptoval i Diahnninu dceru Dreenu. Ze vztahu s přítelkyní Toukie Smithovou má De Niro dvojčata Aarona a Juliana a se svojí poslední manželkou Grace Hightowerovou pak syna Eliota.



Do bohatého Naomiina seznamu milenců patří kromě hollywoodské hvězdy údajně také boxer Mike Tyson, muzikant Adam Clayton ze skupiny U2 či herec Joseph Fiennes.

