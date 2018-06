Naomi Campellová: drogy jsem překonala

"Dnes vidím svět jasnějšíma očima, jsem spokojenější sama se sebou, ale také už tolik nepřemýšlím o jiných lidech a soustřeďuji se na sebe a svůj život," cituje list slavnou Naomi.

Na své drogové hříchy je však Naomi háklivá. V létě vysoudila na anglickém listu Daily Mirror odškodné 160.000 korun (35 tisíc liber) za to, že zveřejnil její fotografii při odchodu z jedné terapeutické schůzky a popsal detaily jejího průběhu.

Modelka Naomi proslula nejen svou krásnou postavou a zajímavým obličejem, ale neméně také cholerickými útoky na své okolí. Není to například ani tři měsíce, co se v pařížském nočním klubu poprala s hollywoodskou hvězdičku Bijou Phillipsovou.



Campbellová v rozhovoru pro nedělník Welt am Sonntag uvedla i to, že nyní žije sama a se zatím posledním přítelem, manažerem automobilových závodů formule 1 Flaviem Briatorem se rozešla v dobrém. Na děti se prý ale slavná Angličanka stále necítí dost zralá.