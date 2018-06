Naomi Campbellovou zatkla policie

Jak uvádějí vyšetřovatelé, pětatřicetiletá Campbellová se připravovala na účinkování v show Oprah Winfreyové, když nemohla najít džíny. Služebnou pak obvinila z krádeže a mrštila po ní telefon, který ženu trefil přímo do hlavy. Zatímco Naomi se cítí nevinná, domácí ji obvinila z ublížení na zdraví.Soudce Richard Weinberg odmítl požadavek žaloby, aby Campbellové zadržel pas a neumožnil jí odletět do Jižní Afriky na páteční benefiční akci Nelsona Mandely. Stejně tak nepožadoval po Campbellová za propuštění kauci. Modelka se bude ze svého činu zpovídat 27. června před velkou porotou.Jednačtyřicetiletá služebná podala na modelku trestní oznámení krátce poté, co byla ošetřena na pohotovosti. Campbellová byla poté předvedena k výslechu. „Když jsem za ní přišel na policejní stanici, byla v dobrém rozmaru a se všemi vtipkovala,“ šokoval svět svým prohlášením právník modelky David Breitbart. „Cítím se skvěle. Policisté byli velice milí. Nebylo to poprvé, co jsem byla zadržena,“ nechala se slyšet sama modelka.Agentka Naomi vidí v žalobě pouze odplatu, protože modelka najala novou služebnou teprve v den údajného napadení. „Věříme, že to tak bude chápat i soud,“ sdělila Amanda Silvermanová.Londýnská rodačka Campbellová čelila žalobě za ublížení na zdraví ze strany své tehdejší asistentky již v roce 2003. I po ní hodila telefon, navíc ji tloukla pěstmi. Asistentku zbila také během natáčení filmu v roce 1998.