Naomi Campbellová zuří, její expřítel Skepta bude mít dítě s jinou

Joseph Junior Adenuga, který si říká Skepta, snímkem z ultrazvuku šokoval své fanoušky. Pozornost se hned otočila k jeho přítelkyni Naomi Campbellové, u níž by vzhledem k věku bylo těhotenství velkým překvapením.

Ani jeden se k tomu nevyjádřil, ale modelka zareagovala jasně. Dala na Instagram fotku, na níž pózuje na luxusní jachtě. Štíhlá s vážným výrazem v obličeji. Vystrkuje do objektivu ploché bříško, aby bylo jasné, že ona skutečně matkou Skeptova dítěte není.



„Skepta ji poté, co zveřejnil fotku z ultrazvuku, absolutně nezajímá. On celou záležitost tají, což vedlo fanoušky k tomu, že dítě zplodil s Naomi, ve skutečnosti se ale už rozešli. Naomi netuší, jestli je to skutečně jeho dítě, ale rozhodně nemá radost, že tato informace vede ke spekulacím o jejím soukromém životě. Teď chce jejich vztah hodit navždy za hlavu a je odhodlaná distancovat se od celé věci,“ uvedl zdroj blízký Campbellové v rozhovoru pro The Sun.