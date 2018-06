Naomi Campbellová zaplatí 31,5 milionu korun

Světoznámá modelka Naomi Campbellová Naomi Campbellová s Miss USA 2001 Koncert na počest 30. výročí sólové dráhy popové megahvězdy Michaela Jacksona.

Campbellová před léty veřejně na přímé otázky tvrdila, že ona na rozdíl od jiných modelek nemá s drogami nic společného. Dokonce to prý prohlašovala, aniž by na to byla tázána. Pak ji britský The Mirror vyfotografoval, jak odchází z léčení, a napsal o tom článek pod titulkem "Naomi: Jsem závislá na drogách".Modelka deník zažalovala. Soudce první instance s ní souhlasil. V rozsudku uvedl, že i veřejně známá osobnost má bezpochyby právo na určitou oblast nedotknutelného soukromí. Přiřknul jí však směšně nízké odškodné 3500 liber (170.000 Kč) a listu Mirror povinnost zaplatit její soudní výlohy.Mirror se odvolal. Odvolací soud, jehož verdikt už je konečný, rozhodl, že za situace, kdy veřejná osobnost cosi tvrdí, je ve veřejném zájmu zveřejnit fakta, pokud je skutečnost jiná."Podrobnosti, které list zveřejnil, považujeme za oprávněnou, pokud ne přímo za stěžejní součást novinářské práce, která měla za cíl ukázat, že slečna Campbellová oklamala veřejnost, když tvrdila, že drogy nebere," sdělili soudci.Advokáti Campbellové oznámili, že se pokusí získat slyšení u Sněmovny lordů, která je v Anglii nejvyšší soudní instancí a která se sama může rozhodnout, zda případ přijme nebo ne. Prozatím si ale Campbellová musí nachystat šekovou knížku. Podle jejích obhájců ji bude prohra stát 650.00 liber, Mirror ale uvedl částku ještě o 100.000 liber vyšší, což by v přepočtu činilo přes 36 milionů korun.