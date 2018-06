Naomi Campbellová se o váhu nikdy nestarala, neměla na to čas

Naomi Campbellová má zřejmě dar, který jí může většina žen jen závidět. Netloustne, aniž by se nějak hlídala. Aspoň to tvrdí.

Jídlo si prý nikdy neupírala, protože jí vždy chutnalo. K dokonalé postavě jí stačilo, že je aktivně založená a na přibírání jí nikdy nezbývala energie.

"Já opravdu vůbec nemyslím na váhu či věk. Váha nikdy nebyla něčím, na co jsem měla čas, pracovala jsem denně. Nikdy jsem s váhou nezápasila a myslím, že jídlo je velmi příjemné," svěřila Naomi v rozhovoru pro magazín People.

Naomi Campbellová v kampani pro značku Roberto Cavalli (jaro a léto 2012)

Ve 42 letech je stále stejně štíhlá a krásná jako v době své největší slávy. Ale v současnosti by začínající modelkou být nechtěla. Dívky to mají podle ní v této branži mnohem těžší, než to měla ona v devadesátých letech.

"Dnes proti vám stojí tolik dívek, které chtějí stejnou práci, přitom vyberou jen hrstku, takže musíte mít vskutku něco výjimečného, co hned praští do oka. Obecně je v tomto světě dnes mnohem větší soutěživost a nemůžete se na něj moc připravit. Je dnes fakt mnohem obtížnější dostat se na obálku časopisu. A taky je mnohem těžší dostat se do reklamy, protože dnes už nepoužívají modelky," míní Naomi s tím, že přednost mají herečky.

Naomi Campbellová s Karolínou Kurkovou a moderátorem show The Face Nigelem Barkerem. V reality show The Face hledá novou modelku i Češka Karolína Kurková.

Campbellová teď začínajícím modelkám pomáhá prorazit v reality show The Face. Dívky tu vybírá i Češka Karolína Kurková.