Oběť vlasové módy: Naomi Campbellová plešatí čím dál tím víc

Ztráta vlasů související s naplétáním, zhušťováním nebo upnutými účesy se jmenuje trakční alopecie. Vlasy vypadají v důsledku nadměrné námahy hlavně v oblasti vlasové hranice na spáncích a na čele.

Campbellová tráví dovolenou na Ibize společně se svým ruským snoubencem, miliardářem Vladislavem Doroninem. Fotky pořízené během koupání v moři odkryly lysinu topmodelky.

Problémy s vypadáváním vlasů měla Campbellová už dříve, ale teď se jejich linie opět posunula. Holá místa na její hlavě jsou pozůstatkem mnohaletého naplétání umělých vlasů, které když z hlavy spadnou, zanechají jen jemné chmýří.

"Už se jí to zhoršuje nějakou chvíli. Kadeřník Sam McKnight mi řekl v devadesátých letech: 'Měla by být raději opatrná s těmi náplety, jinak přijde o vlasy'," řekla listu The Sun v roce 2008 bývalá modelka Huggy Ragnarssonová.

Naomi Campbellová by měla být společně s dalšími britskými modelkami jako Kate Mossová a Lilly Coleová součástí závěrečného ceremoniálu londýnské olympiády. Celkem pět krásek vystoupí na přehlídkovém mole v Olympijském parku večer 12. srpna a předvede speciální kolekci navrženou jen pro tuto příležitost.