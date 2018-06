Naomi Campbellová neuhlídala výstřih a ukázala bradavku

Menší trapas zažila modelka Naomi Campbellová během kadeřnické show Toni & Guy. Při nastupování do limuzíny, ale i když seděla v hledišti, volný a hluboký výstřih odhalil, že si nevzala podprsenku.

Přestože jednačtyřicetiletá modelka nemá s ukazováním těla problém a na přehlídkách se ráda vystavuje na odiv, podle odborníků na večerní společenskou akci se to nehodilo. Mohla si vzít podprsenku, nebo použít speciální lepící pásku, která by výstřih udržela.

Naomi Campbellová na přehlídce Toni & Guy v Londýně

Campbellová se naposled nahoře bez ukázala začátkem měsíce, když byla se svým přítelem Vladimírem Doroninem na dovolené na Havaji. Ukázala svoji postavu, kterou si udržuje speciální dietou, během níž pije jen koktejly z citronové šťávy, javorového sirupu a drceného chilli. Radikální očistná kúra jí prý pomáhá udržet si štíhlou postavu.

Naomi Campbellová v overalu barvy tekutého kovu

"Snažím se to dodržovat třikrát ročně. Nejdéle jsem to zatím vydržela osmnáct dní. Teď jsem začala v neděli, takže je to šestý den. Ale je to fakt dobré, když si jednou za čas vyčistíte tělo," prohlásila kdysi modelka v talk show Oprah Winfrey.

A postavě prý může člověk nejvíce pomoct, když skáče přes švihadlo. "Je to skvělé také pro obličej, když skáčete přes švihadlo, zhubnete hodně ve tváři, já skáču hodně," dodala.