Naomi Campbellová nafotila šokující snímky s mrtvolou

Naomi Campbellová jako domina v černé kůži drží tělo muže, který je bledý a potřísněný krví, takže působí jako mrtvý. Tak vypadají fotky pro časopis Interview.

S tím, že snímky připomínající horor Saw mohou mnohým připadat nechutné, je čtyřicetiletá modelka smířená. Ráda šokuje, i když v osobním životě má víc skandálů, než by sama chtěla.

"Podívejte, já jsem kontroverzní. Lidé vědí, kdo jsem. Udělala jsem v životě mnoho chyb a hodně se jich dostalo na veřejnost. Nejsem perfektní a musím se z chyb učit. Snažím se být lepší," řekla Campbellová v rozhovoru pro časopis Interview.

Vzpomínala na své začátky, když ji jako patnáctiletou objevili v obchodním centru a za rok už byla na titulní straně časopisu Elle.

Campbellová pak patřila do skupiny prvních supermodelek spolu se Cindy Crawfordovou, Claudií Schifferovou a dalšími. "Víte, žádná z nás si moc nepotrpěla na to slovo 'supermodelka'. To vymysleli novináři. Ale držely jsme pohromadě. Podporovaly jsme jedna druhou a myslím, že to se teď už moc neděje," řekla modelka.

Ze všech měla ale nejhorší pozici vzhledem ke své barvě pleti. Byla první černou modelkou francouzského časopisu Vogue. "Pamatuji si, že jsem jela do Austrálie a editor časopisu mi řekl, že ho vyhodí, když mě dá na titulku," vzpomínala Campbellová.

V rozhovoru připomněla i její nedávné svědectví před haagským tribunálem v kauze někdejšího liberijského prezidenta Charlese Taylora, který měl v Jihoafrické republice nakupovat zbraně za krvavé diamanty. Campbellová prý od něj v roce 1997 dostala "pár malých surových kamenů". Svědectví u soudu bylo pro ní hrozným zážitkem.

"Cítila jsem se, jako kdyby soudili mě. A to přece nebyl můj soud. Nebylo to o mně. Ale všichni se na mě tak koukali. Byla jsem nervózní. Nejsem na něco takového zvyklá. Umím chodit po mole a dělat módní show, ale ne tohle," uvedla Campbellová s tím, že do budoucna chce už mít klid. "Chci být prostě v klidu a jen si žít svůj život," dodala.