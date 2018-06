Naomi Campbellová míří do Vatikánu

Podle britského listu The Sun půjde o příběh založený na letitém boji mezi dobrem a zlem.



Naomi, která se pohybuje v modelingu již dvacet let, se objevila před kamerou poprvé v roce 1988 v epizodní roli v seriálu Cosby Show.

Před deseti lety si zahrála po boku Sarah Jessiky Parkerové, Mii Farrowové a Antonia Banderase ve filmu Rapsodie v Miami. Jinak se ale příliš velké popularitě jako herečka netěší. To by měl nyní změnit právě snímek The Call.



Campbellová si již kvůli své práci v nespočtu oborů získala přezdívku Jennifer Lopezová modelingu. Na svém kontě má několik knížek, věnuje se také zpěvu a především produkuje vlastní parfémy.